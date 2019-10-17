貴金屬盤後－美9月零售銷售萎靡 英國有望脫歐 黃金收高 鈀金創紀錄

週三 (16 日) 黃金收高，市場關注美中貿易和英國脫歐進展，由於美國 9 月零售銷售數據萎靡，顯示經濟衰退陰霾，支持聯準會 (Fed) 進一步降息，刺激貴金屬避險買盤，鈀金延續第五日漲勢，連續第二日飆升至紀錄高位。

美國商務部週三公布 (16 日) 9 月零售銷售月增率下滑 0.3%，創 7 個月來首度下滑，繼美國製造業萎縮後，美國民眾的消費支出也出現顯著放緩，顯示多數商店低收入，疲軟的數據加劇市場對經濟衰退的擔憂。

而鈀金似乎不受到美中貿易的影響，市場對新一代汽車需求預期，持續超越了整體全球經濟情勢，有利鈀金上行。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

英國脫歐有重要進展，有望在本週四、週五前完成與歐盟達成脫歐協議，外媒報導英國脫歐協議的主要障礙已獲消除，英國首相強生 (Boris Johnson) 仍需要爭取北愛 (DUP) 支持新脫歐協議，在 30 日脫歐大限前，這是英國最後一次與歐盟談判的機會，也是歐盟將決定是否讓英國走上硬拖歐之路。

12 月交割的黃金上漲 10.45 美元，或 0.7%，金價以每盎司 1493.95 美元作收，收復了週二跌幅為 0.9%，當時創下自 9 月 30 日以來的最低收盤價。

12 月交割的白銀下跌 0.1 美分，或 0.07%，收於每盎司 17.42 美元，本週白銀價格下跌了 0.5%。

未來展望

ActivTrades 的分析師 Carlo Alberto De Casa 認為，儘管短期看來金價漲勢消極，但由於過去兩個月的最高位仍在下降，分別從 1550 美元至 1533 美元，再落至 1520 美元，可見黃金仍處於盤整階段。

「黃金買家迄今設法將價格維持在 1470 美元以上，阻止了金價大幅下跌，並表明市場對避險黃金仍有一定的需求。」De Casa 說道。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 則表示：「儘管零售銷售數據疲軟，但各銀行顯示美國消費者仍支撐著美國經濟」他補充說道「隨著黃金庫存量接近創紀錄的高位，金價似乎難以突破，但 Fed 有望進一步降息，使得黃金前景樂觀」

Zaner Metals 的分析師預測，鈀金價格將持續上漲，已創下 1700 美元以上的紀錄。

貴金屬分析師 George Gero 表示，在目前英國、土耳其、中東與美國政治情勢不穩定下，投資人普遍擔憂，有利黃金上行。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 1.2 美元，或 0.13%，至每盎司 890.4 美元；12 月鈀金受惠新一代汽車產業需求，上漲 37.7 美元，或 2.22%，報每盎司 1734.3 美元。