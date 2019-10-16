美股盤後 — 美股迎來開門紅 聯合健康、小摩、嬌生財報告捷

週二 (15 日) 華爾街迎來重磅財報日，聯合健康、摩根大通與嬌生一系列強勁的財報，讓投資者欣喜，美中階段協議前景明朗化，英國脫歐協議文本亦傳出週三前塵埃落地，激勵四大指數同步攻高，標普、那指迎來三週多來高點。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 29.53 點，或 1.00%，收 2995.68 點。

那斯達克指數上漲 100.06 點，或 1.24%，收 8148.71 點。

美股道瓊指數上漲 237.44 點，或 0.89%，收 27024.80 點。

費城半導體指數上漲 35.29 點，或 2.22%，收 1625.6 點。

標普 11 大板塊僅公用事業與必需消費品收跌，醫療保健、通訊服務與金融領漲。(圖片：Finviz)

銀行股財報提振，美股迎來開門紅，摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.01%；花旗 (C-US) 上漲 1.40%；高盛 (GS-US) 上漲 0.28%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.70%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.99%。

預期美中即將達成階段性協議，半導體類領軍衝高，Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.28%；美光 (MU-US) 上漲 3.56%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.07%；AMD (AMD-US) 上漲 0.62%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.99%。

尖牙股漲跌互見，Netflix (NFLX-US) 下跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.23%；臉書 (FB-US) 上漲 3.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.78%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.01%。

台股 ADR 同步揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.85%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.47%。

企業財報

聯合健康 (UNH-US) 上調全年獲利，其股價大漲 8.22% 至每股 238.59 美元，創下十年來最大單日漲幅。

摩根大通 (JPM-US) 無懼聯準會今年二度降息，其第三季財報得利於股票承銷業務與債券交易，其股價大漲 3.01%，刷下 9 月 13 日來新高。

由於抵押貸款收入和法律費用下降，富國銀行 (WFC-US) 財報不佳，高盛 (GS-US) 投資銀行業務疲弱，亦拖累財報利潤，然而，兩家銀行股價分別上漲 1.70% 和 0.28%。

由於癌症藥物及其他處方藥銷售強勁，嬌生 (JNJ-US) 最新財報亮眼，激勵其股價上漲 1.65% 至每股 132.84 美元。

焦點個股

Roku (ROKU-US) 現可提供 Apple TV 應用程式，從 11 月 1 日起，Roku 用戶可以訪問 Apple TV +，週二 Roku 股價大漲 11.5%。

Roku (ROKU-US) 現可提供 Apple TV 應用程式。(圖片：AFP)

華爾街分析

週二多家企業財報表現亮眼、美中貿易戰歇、英國與歐盟接近完成英國脫歐協議草案，美債殖利率揚升，油價和黃金走低，美股主指同步收高。

華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%，研究公司 Earnings Scout 執行長 Nick Raich 表示，全球經濟衰退和美中貿易戰已讓企業和分析師擔憂心忡忡，因此給出非常保守的估計。

截至週二，標普成份股中有 34 家企業釋出第三季財報，有 29 家獲利優於預期。

安聯投資管理公司投資策略師 Charlie Ripley 表示：「積極的企業財報正影響股市流動，表明情況並沒有投資者想像的那麼糟糕。」

Charlie Ripley 提到：「在過去的幾個月裡，投資者受到頭條新聞的影響，如今將注意力轉向更基本面，比如財報和即將發布的經濟數據。」

Netflix、IBM 與美國銀行預定將在週三發布財報。