搶攻5G 英特爾併購加拿大IT商「Smart Edge」業務

美國晶片製造商英特爾 (INTC-US) 週二 (15 日) 宣布，將以 2700 萬美元價格，自加拿大 IT 解決方案供應商 Pivot Technology Solutions 手中取得「Smart Edge」軟體業務，加速晶片運算速度，同時為英特爾提供加速佈局 5G 網路的重要機會。

Smart Edge 是應用多接取邊緣運算 (MEC) 的雲原生 (Cloud native) 平台，同時具備可延展與安全性。藉由 Smart Edge，企業和通訊服務供應商能讓企業內部或邊緣網路用戶更接近雲服務。

英特爾網路運算部門總經理 Dan Rodriguez 表示，這項交易提升英特爾在邊緣運算領域的領先地位，增強後續進軍 5G 網路的轉型能力，該公司計劃將技術與團隊進行整合，持續加速邊緣運算市場的發展，同時為客戶創造更優良的解決方案。

Smart Edge 平台和 Intel 技術共同運作，例如高性能的 Intel Xeon 可擴充處理器，以及 Intel Optane 記憶體、Intel FPG 和其他加速器。此外，Smart Edge 的軟體還能與 Intel 的開放邊緣網路服務軟體 (OpenNESS) 高度互補。

對於企業和服務供應商，Smart Edge 帶來了新的機會和收入來源，同時降低了智慧 Edge 解決方案的總擁有成本。例如，零售商可以部署個性化和位置感知的店內體驗，或者工廠可以結合 5G 技術、數據分析和 AI 來提高營運效率。

該併購案預期將於今年第四季正式完成，屆時預計有 25 名 Smart Edge 員工加入英特爾的網路和自訂邏輯小組 (NCLG)，交易有望驅動英特爾在個人筆電以及數據中心業務成長。

截至台灣時間 16 日凌晨 1 時許，英特爾股價上漲 2.5%，暫報 52.93 美元。