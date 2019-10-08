英特爾執行長首訪台拜會80家合作夥伴 將持續投資台灣

全球處理器大廠英特爾（Intel）執行長 Robert Swan 上任後首度造訪台灣，與 80 家台灣合作夥伴共進晚餐，Swan 強調將持續投資台灣、與台廠合作。Swan 今 (8) 日指出，英特爾正面臨轉型，將從 PC 轉為以資料為中心，可以看到史上最大、由資料爆發性成長所驅動的 3000 億美元商機。

Swan 表示，接任執行長剛滿 9 個月，對他而言，要當好執行長，當然需要了解台灣合作夥伴的生態系統，因此，趕在上任滿一年前到台灣實地拜訪。

Swan 表示，和 80 家合作夥伴交談後，體驗台灣創業家精神，希望未來有更多合作機會，同時承諾將持續投資台灣。

針對英特爾 14 奈米處理器（CPU）缺貨問題，Swan 指出，14 奈米製程產能已增加 25%，但不可能一夕到位，因此，上半年晶片供應較緊張，但下半年產出提升，只是客戶端需求也持續成長。另外，10 奈米製程產能方面也不斷擴充，期盼有足夠的供應量滿足客戶需求，而英特爾也將持續投入資本支出來擴充設備。

針對人才培育，Swan 表示，台灣在科技生態系統扮演很重要的角色，英特爾也重視在台逾 1000 名員工，致力打造很好的環境，讓員工每天上班充滿活力。

Swan 昨 (7) 日率領 20 多名英特爾總部的高階主管訪台，除了出席台灣分公司的員工大會，參觀台灣 ODM/OEM 廠及半導體廠等合作夥伴產線，晚間更與 80 家夥伴及供應商共進晚餐，今日召開一連串的內部閉門會議，預計明 (9) 日上午離開台灣，旋風訪台 3 天行程滿檔。