台灣前8月實質經常性薪資40773元 仍低於2003年

主計總處今 (15) 日公布今年前 8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41760 元，年增 2.32%，而總薪資為 55706 元，年增 1.94%，剔除物價因素後，實質總薪資年增 1.40% 來到 54390 元；總薪資水準無論是否扣除物價，均創同期新高水準，不過，實質經常性薪資為 40773 元，年增 1.78%，仍低於 2003 年。

主計總處指出，即便總薪資是成長的，但今年廠商發放獎金是三年以來比較低的水準，使前 8 月總薪資年增僅 1.94%，低於過去兩年的 2.4%、4.22%，不過，經常性薪資水準一旦調整，就不太容易減少，使薪資維持上揚。

就單月來看，8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42135 元，月增 0.43%，年增 2.22%，非經常性薪資 8905 元，月減 20.35%，年增 4.84%，併計總薪資為 51040 元，月減 3.94%，年增 2.67%。

就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因 8 月業績較佳，月增 5.21% 較高；總薪資部分，運輸及倉儲業受部分廠商 8 月發放績效獎金影響，月增 39.60% 較高，另金融及保險業、用水供應及污染整治業也分別增加 11.88%、11.65%；

另外，主計總處統計，前 8 月受僱員工人數平均為 794 萬 7000 人，年增 9 萬 1000 人或 1.16%，其中，製造業年增 1 萬 4000 人，包括機械設備製造業增加 4000 人，食品及飼品製造業增加 3000 人，惟電子零組件製造業減少 4000 人；而醫療保健業增加 1 萬 3000 人，支援服務業增加 1 萬 1000 人，零售業、住宿及餐飲業均增 1 萬人。