大巨蛋拚年底前復工？ 防災模擬通過都審 柯：回歸專業

大巨蛋案是否能拚年底前復工？北市都審會昨 (14) 日修正通過大巨蛋防災避難模擬，不過，會中討論將易壅塞節點退縮以增加避難面積，引起部分委員及議員異議。台北市長柯文哲今 (15) 日否認此舉是強渡關山，後續仍要通過環差，及申請建照、使照等流程，一切回歸專業討論。

柯文哲表示，防災避難的電腦軟體不是台灣發明的，程式設計是否合理，應由專業人士回答，大巨蛋之後仍需通過環境差異評估、申請建築執照和使用執照，還要重新議約，要面對的問題很多，一切回歸專業。

針對議員質疑北市府強渡關山，柯文哲強調非選舉考量，且若是強制通過，審理次數也不會多達 7 次，如果因為少數人反對而停擺，那什麼事都不能做。

北市都審會昨天針對遠雄所提出的 6 種防災避難電腦模擬程式結果，及英國軟體公司回函進行討論。

委員會認定因電腦軟體有所限制，情境二 (最差情境) 模擬已失效，建議依先前電腦模擬結果，針對易壅塞的室內、外節點，包括商場棟、影城棟轉角退縮，以增加避難面積。

另外，針對基地避難 3 處疏散口景觀設施，應增加通道順暢度；營運前加強室內及戶外避難引導措施，包括應納入此次審議所提出的室內管理避難 7 項對策，且針對節點提出避難演練，以強化管理機制。

最後，會議主席、北市都發局長黃景茂徵詢各方意見，經過一陣激烈討論之後，遠雄集團決定接受北市府的方案，都審會決議全案修正通過。