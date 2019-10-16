調查：半數外送員擁學、碩士學歷 最高月入18萬元

近期外送員爭議引發社會關注，人力銀行今 (16) 日公布調查，近 5 年曾擔任食物外送員的 300 位求職會員中，有近 7 成當成正職，月收入最高可達 18 萬元，最低 2 萬元，外送員平均年齡 26 歲，近 45% 擁有大學學歷，更有 3% 的人擁碩士學歷。

104 人力銀行指出，宅經濟蓬勃發展，掀起一波美食外送商機，不過近期頻傳外送員因屬承攬制，不受勞基法保障，外送途中車禍身亡卻無毫無保障，引發勞動部重視。

根據調查，近 5 年曾擔任外送員的 300 位求職會員中，結果發現，有近 7 成當成正職，月收入最高可達 18 萬元，但最低僅 2 萬元。其中，84% 是男性，平均年齡為 26 歲，由於外送員平均年齡較低，因此有高達 8 成未婚。

就學歷來看，近 45% 外送員擁有大學學歷，為最大宗，其中，更有 3% 擁有碩士學歷的求職會員，曾任或是現任外送員。

收入的部分，外送員平均每月收入 4.2 萬元，比大學生畢業高出 1.2 萬元，其中，最高可達 18 萬元，最低僅 2 萬元。

人力銀行表示，去年底才加入外送行列的洪先生，當時 1 個月全職只賺 5000、6000 元，隨著美食外送商機大爆發，今年起各平台紛紛推出免運活動吸引消費者，邱先生現在僅利用平日晚上及周末兼職，就可帶來 1.1 至 1.5 萬元不等的收入。

外送員多被認為是兼職、打工的選擇，但越來越多人轉為全職投入。人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，當外送員必須注意承攬跟僱傭關係的差別，若是僱傭，外送員受勞基法保障，有勞健保、特休、年資也可以累積，但承攬不受勞基法保障，相關權益皆為零。

鍾文雄指出，年輕的求職者必須謹慎思考，雖然外送員能累積服務業相關經驗，仍須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，對職涯才有所助益。