〈M31法說〉雙動能推升 Q4迎全年營收高峰

IP(矽智財) 廠 M31(6643-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，發言人方余平表示，今年先進製程 IP 數量比重已達 3 分之 1 ，帶動營收比重從去年 3 成，成長至今年 6 成，同時，美中貿易戰帶來的 AI 急單將延續至年底，法人估，M31 先進製程成長趨勢明顯，加上 AI 動能延續至年底，第 4 季將依循過往營運軌跡，挑戰全年營收最高峰。

方余平指出，營收仍以授權金為主要來源，比重達 91%，另外 9% 為權利金，主要是授權金因先進製程拓展有成，營收挹注明顯，而權利金因客戶發酵期長，預計明年量產後，才有顯著成長，兩者消長下，授權金的營收比重，較上半年成長了 2 個百分比，權利金則從雙位數減至個位數。

營收比重部分，晶圓代工廠及 IC 設計廠各占一半，晶圓代工廠來看，前 3 季授權金來源以台積電 (2330-TW) 為大宗，比重 55%，中國晶圓代工廠如華虹、華力等也有 32%，其餘包括聯電 (2303-TW)、三星、SK 海力士合計約 13%。

方余平表示，目前開案以 AI 為主，比重 25%，其次依序為儲存、IoT、汽車，比重分別是 20%、15%、8%，AI 開案量因受惠美中貿易戰帶來急單，成長動能強勁，且動能可延續至年底。

M31 第 3 季合併營收達 2.7 億元，季增 49.17%，年增 16.38%，創歷史新高。