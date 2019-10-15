〈台銀看金價〉避險需求仍在 估金價明年Q1每盎司上看1600美元

美中貿易爭端與國際地緣政治推升市場避險情緒，推升黃金價格一路攀漲，國際黃金價格一度飆上每盎司 1500 美元，台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，美中貿易戰局勢和緩對金價影響有限，在地緣政治與貿易摩擦等不確定因素干擾下，金價可望突破 1500 美元，預估明年第 1 季有機會上看 1600 美元。

台銀今 (15) 日舉行「2020 庚子鼠年貴金屬新品上市發表記者會」，素有黃金王子美譽的楊天立會前受訪，針對金價走勢與市場動態做上述表示。

美中貿易談判上週達成初步協議，被市場視為是懸宕已久的貿易爭端終於露出和談曙光，黃金價格也從每盎司 1500 美元略為回檔，昨 (14) 日黃金現貨價格收在 1493 美元。

楊天立認為，美中貿易談判達成初步和談對黃金價格影響有限，主要是市場著眼於市場長線趨勢，包括美中貿易戰仍是兩國長期角力戰，尚未落幕，加上明年美國總統大選，現任總統川普為追求連任，恐影響聯準會貨幣政策以及對其他國家的影響，另外，英國脫歐等議題也是市場潛在風險。

楊天立表示，金價看漲，反映市場對未來市場風險的影響，而近期回檔是因漲多修正，尤其金價從 5 月以來已大漲 23%，這波修正是技術性修正，目前呈現「以盤代跌」，非真正走跌。

楊天立解釋，金價在每盎司 1450 美元時遇賣壓，但可發現賣盤在 1480 美元後明顯縮手，開始出現低接買盤進場，推升金價走揚，預期未來金價將在 1450 美元到 1480 美元區間反覆測試。

楊天立指出，未來一個月如果沒有跌破 1450 美元，金價可望在避險買盤支撐下持續上漲，預期未來在美中角力、美國可能降息以及歐洲政治局勢等不確定因素影響下，帶動避險買盤進場，推升金價在年底前突破 1500 美元。