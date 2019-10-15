〈台銀看金價〉金價翻漲散戶解套 台銀黃金回售量Q3升至17噸 飆歷史新高

全球貿易爭端引發避險情緒，推升金價大漲，不少投資人趁勢回售黃金獲利了結，根據台灣銀行統計，截至今年第 3 季底，黃金存摺回售黃金累計共 17 噸，創下歷年新高，目前包括代管黃金共達 70.17 噸，預估在金價漲勢推波助瀾下，可望吸引更多投資人進場。

台灣銀行今 (15) 日舉行「2020 庚子鼠年貴金屬品上市發表會」，台銀貴金屬部經理邱進賢會後受訪時說，黃金價格大漲不僅帶動回金買氣，也讓黃金回售量創歷史新高，根據台銀資料，今年以來黃金回售與買進比重為 2:1。

回顧 2013 年國際黃金價格崩跌，讓不少黃金存摺投資人慘遭套牢，隨著美中貿易戰、全球央行競相實施量化寬鬆政策，帶動黃金價格翻漲，每盎司價格飆破 1500 美元，讓慘套 6 年的投資人脫離套房，紛紛賣出黃金獲利了結。

邱進賢指出，這波金價大漲確實掀起黃金回售潮，光是今年以來到 9 月底止，台銀黃金存摺回售數量就飆升至 70 噸，創下黃金存摺 1986 開辦以來歷史新高。

邱進賢坦言，這波黃金回售潮幾乎都是先前遭套牢的投資人，趁著金價上漲時獲利了結，但根據觀察，這些投資人將黃金變現後，資金大多放在活存，研判很可能等待時機，等金價拉回整理時逢低買進再度進場。

根據台銀統計，黃金存摺自 1986 年開辦以來，截至去年底，銀行代管黃金條塊累計共 70 噸，今年受到金價上漲、回售量升溫，節制今年第 3 季底，銀行代管黃金重量約 70.17 噸。