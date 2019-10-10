歐盟5G報告 暗指華為使網路安全風險增加

歐盟 (週三) 發佈了 5G 行動通訊的網路風險評估報告，警告 28 個成員國要小心獲得國家支持的實體企業所發動的網路攻擊，並指稱活動日益增加，攻擊方有更多潛在管道進行攻擊，要求成員國切勿過度依賴單一供應商，歐盟此番宣言，雖然未直接點名中國，但外界仍懷疑歐盟暗指華為。

歐盟成員國公布新一代 5G 行動高速網路的安全風險報告，對於日益增加的網路競爭力至關重要。報告內容中歐盟警告須小心「懷有敵意的非歐盟國家」，矛頭直指華為。

歐盟委員會認為目前 5G 網路遭受潛在攻擊的風險增加，擔任歐盟輪值主席國的芬蘭在聯合聲明中說道：「非歐盟國家或國家支持的 5G 企業被認為是最嚴重的，最有可能針對 5G 網路發動攻擊，依賴單一供應商將有更大風險」

與芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信同為競爭對手的華為表示，已準備好與歐洲合作夥伴就 5G 網路安全進行合作，華為始終否認其設備可用於監視活動。

美國前國土安全部部長 Tom Ridge 對報告持不同看法。他表示，華為與中國政府的緊密關係，意味著它必須遵守其國家政府要求協助收集情報的規定，應該要進行全面的風險評估。

第五代行動高速網路將在「智能」城市、家庭和辦公室中連接數十億個設備、傳感器和攝影鏡頭，有了這樣的便捷性，更令人需要擔憂與現有網路相比的安全。