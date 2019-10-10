紐時：白宮準備批准對華為的部分銷售

據《紐約時報》引述據知情人士指出，川普政府計劃很快發放許可證，允許部分美國公司向中國電信巨頭華為供應較不敏感的商品，隨著即將進行的貿易談判，此一舉措很可能緩解美中之間的緊張關係。

報導中表示，在上週的一次會議上，美國總統川普「亮了綠燈」同意開始批准許可，讓少數幾家美國公司得以繞開政府在今年對華為祭出的禁令。

今年 5 月，川普政府以國家安全為由，將華為列入實體名單，美國供應商在未經政府批准的情況下，不得向華為供應零組件，或是從谷歌和美光等公司系統軟體獲得技術更新。

原先在 6 月份，川普於日本大阪會見中國國家主席習近平後，表明將核發對華為的出貨許可，然而報導指出，後來沒有發出任何許可證。外界猜測，川普政府或將許可證當作兩方貿易談判籌碼。美國商務部發言人表示：「目前，一切仍維持現狀。」

若川普政府開始允許美國企業向華為供應低敏感度商品，可能被視為一種初步的善意。先前，有知情人士指出，目前儘管有禁令，許多美國企業仍在繼續向華為供應商品，包括英特爾 (INTC-US) 和美光 (MU-US) 在內的科技大廠已經找到了避免讓商品被標記為美國製造的方法，進而不受美政府禁令限制。

前美國商務部官員兼 Akin Gump 律師事務所合夥人 Kevin Wolf 表示，只要貨物和服務不是在美國生產，就並不妨礙美國供應商繼續向華為銷售商品。舉例來說，如果晶片是在美國境外製造，並且沒有包含可能帶來國家安全風險的技術，那麼仍然可以向華為供貨。

美國晶片製造商美光執行長 Sanjay Mehrotra 在 6 月的財報會議上曾表示，該公司曾短暫停止向華為發貨，但在美光審查了實體名單規則並「確定我們可以合法恢復」之後又繼續向華為銷售運送部分產品。