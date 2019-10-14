〈房產〉北市商辦空置率持續下滑 估Q4將低於3%

建商對未來商辦市場信心提高，積極購地擴大商用不動產開發比例，加上自用及投資需求穩定，今年商用不動產交易買氣熱絡，根據信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產最新統計，北市商辦價格走穩，租賃市場優於買賣市場。

信義全球資產指出，台北市商辦受惠信義計畫區租金行情續創新高，頂級辦公持續拉高平均租金，今年第 3 季平均租金上漲至 2280 元，空置率持續下降至 3.19%，在沒有新增供給的情況下，預計第 4 季空置率有機會低於 3%；內科市場第 3 季表現也亮眼，也出現整棟交易，租金及售價都有明顯上漲。

信義全球資產總經理柯宏安指出，台北市商辦買氣明顯成長，雖然平均售價尚未突破 2015 年高點，但買方願意加價的比率提高，聯強以每坪 100 萬元買下南港輪胎位於南港的商辦大樓，創當地新高行情，台北市商辦仍是買方布局重點。

國際貿易轉單效應持續擴大，除美中貿易戰發酵，近日日本與韓國貿易僵局也緊張，許多大廠回流台灣，上市櫃購買工業地產交易量從 2017 年逐年攀升，以桃園交易占最大宗，第 4 季台北市有大案即將登場，信義行政中心地上權招商案，預計會造成搶標熱潮。

由買賣交易來看，信義全球資產分析，從 2018 年開始北市商辦售價走勢平穩，自用以及投資方積極進場，建商對於商用不動產發展信心增加，紛紛宣布提高商辦開發比重，今年上半年辦公室開工量已創下統計以來的新高。

本季整體商辦平均售價在 84.7 萬元，變化不大，整體租金資本化率落在 2.51%，A + 級的辦公售價小幅下降，平均售價來到 130.2 萬元，A、B 級辦公則維持在每坪 90.9 萬元、73.3 萬元，各商圈之間沒有太明顯變化。

由於辦公市場供不應求，空置率持續下降，平均空置率已降至 3.19%，創歷史新低點，許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情。信義世貿商圈受南山廣場釋出，帶動整體租金上漲，國泰置地廣場在本季高樓層也出現租金達 4500 元以上行情，主要承租方來自科技、新創、共享辦公等業種。信義全球資產分析，在辦公市場需求旺盛的情況下，承租戶已難在信義世貿商圈找到大面積的供給，只好往其他商圈尋找標的，使得松江南京、敦南以及敦北民生商圈空置率都有大幅的下降 1%。

內科廠辦市場本季表現相當亮眼，從 2018 年出現整棟交易比率提高，第 3 季宜進實業以 5.4 億元買下海天科技大樓整棟廠辦，10 月也接連出現壽險業買下整棟廠辦交易。信義全球資產指出，第 3 季的內科租金及 售價都有明顯的漲幅，平均售價上漲至 51.9 萬元，租金資本化率為 2.73%，平均租金為 1180 元，西湖、文德、舊宗 3 個商圈租金同步上揚，但空置率小幅回升至 3.91%。內科市場中最熱的西湖段，需求穩定，平均租金上漲至 1347 元，空置率下降至 1.23%，明年將會有新大樓釋出宏匯瑞光廣場，屆時將可見大型租戶搬遷潮。