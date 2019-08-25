華固內湖五期「華固馥儷」住宅案正式推出 今年推案量將破百億元

華固建設 (2548-TW) 今年第一件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷 9 成，並在 7 月中開工後，內湖五期潭美段潭美國小旁住宅案「華固馥儷」也正式公開，將設立基地外接待中心，並可盡速動工，內湖、石牌案可同步在 2022 年第 3 季完工交屋，合計總銷金額將上看 108 億元。

華固建設預估，新推出的台北市內湖潭美地段住宅案，總銷 60 億元，加上石牌「華固翡麗」建案總銷 48 億元，華固 2019 年住宅推案總銷金額合計達 108 億元，可望成為 2022 年重要入帳來源。同時，新北市土城的「華固新代田」已經完工，成屋部分也預計近期正式公開。

華固建設在新北市土城的「華固新代田」建案，推出時總銷達 42 億元，預售已售出 7 成。

華固今年春節後推出預售石牌住宅案「華固翡儷」，基地面積 830 坪，可銷售坪數 5200 坪，總銷金額 48 億元，可售戶數 139 戶，華固總經理洪嘉昇說，石牌「華固翡儷」案已銷售達 9 成，內湖五期潭美段潭美國小旁住宅案案名為「華固馥儷」，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積 6900 坪，預估總銷金額 60 億元，是目前華固壓案量體最大的住宅個案。

內湖「華固馥儷」將興建兩大棟地上 15 樓、地下 4 層的住宅大樓，總戶數為 190 戶，依華固規劃為 30 坪、45 坪及 60 坪 3 種格局。

華固建設今年第 2 季單季營收 26.89 億元，創 7 季新高；華固建設預估，今年將有高達至少 150 億元新案入帳金額，華固上半年營收為 36.52 億元，年增率 67.49%，上半年稅後純益 5.64 億元，年增 4.86%，每股純益 2.04 元。

華固 7 月營收 40.17 億元，超越今年上半年營收 36.52 億元，洪嘉昇指出，包括「華固名鑄」、「華固樂慕」等，將密集在 8 、 9 月交屋入帳，第 3 季可望創今年最高峰。

今年華固累計前 7 月營收 76.69 億元，已超越去年全年 46.39 億元營收，預估在交屋入帳推波助瀾下，華固 2019 年營收可望重返百億元以上，並改寫歷史新高。