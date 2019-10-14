中國9月進出口弱於預期 前3季對美進出口減10%

中國海關總署週一 (14 日) 公布，中國 9 月進出口總值為人民幣 2.78 兆元，年減 3.3%，其中按人民幣計價，出口報人民幣 1.53 兆元，下降 0.7%；進口報人民幣 1.25 兆元，下降 6.2%，此一數據降幅超過預期，經濟學家原先評估，9 月出口年增 1.5%，而進口年減 2.3%。

而按美元計價，中國 9 月出口年增率報下滑 3.2、進口年增率報下降 8.5%，亦是雙雙低於市場預期，9 月貿易順差報 396.5 億美元。

累計今年前 3 季，中國進出口總值人民幣 22.91 兆元，年增 2.8%。其中，出口共人民幣 12.48 兆元，增長 5.2%；進口人民幣 10.43 兆元，下降 0.1%；貿易順差為人民幣 2.05 兆元，擴大 44.2%。

以出口貿易國來看，中國對前兩大貿易夥伴歐盟及東協，進出口均大幅上升，分別是人民幣 3.57 兆元、3.14 兆元，年增 8.6% 和 11.5%，各占外貿總值的 15.6% 和 13.7%。對美國貿易總值人民幣 2.75 兆元，下降 10.3%。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，今年以來，世界經濟增長放緩，貿易保護主義持續升溫，但中國外貿仍然保持了較強的韌性，總體表現平穩。

李魁文指出，前 3 季數據從企業性質看，民營企業外貿活力不斷增強，民營企業前 3 季進出口 9.69 兆元，年增 10.4%，占外貿總值的 42.3%，比去年同期提升 2.9 個百分點。同期，外商投資企業進出口 9.22 兆元，下降 2.9%，占外貿總值的 40.2%；國有企業進出口 3.93 兆元，下降 0.7%。

從進口商品看，原油、煤等大宗商品進口量增加，豬肉、牛肉等進口量增幅較大。前三季進口原油 3.69 億噸，增加 9.7%；煤 2.51 億噸，增加 9.5%；天然氣 7122.2 萬噸，增加 10%。此外，進口鐵礦砂 7.84 億噸，減少 2.4%；黃豆 6451.1 萬噸，減少 7.9%。同期，進口豬肉 132.6 萬噸，增加 43.6%；進口牛肉 113.2 萬噸，增加 53.4%。

李魁文認為，今年以來，中國經濟運行總體平穩，是整體進出口居於穩定的因素之一，其次，政策效應持續釋放，去年以來兩次下調進口環節增值稅稅率，有效激發市場主體活力。第三，是市場多元化成效明顯，對外開放加快，為企業積極開拓新市場。