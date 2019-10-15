無視同業跳船和政治批評 臉書仍堅定主導Libra計劃

儘管多個合作夥伴跳船並遭美國監管機構和政界人士強烈批評，但臉書 (FB-US) 週一 (14 日) 仍正式推動其創建名為 Libra 新數位貨幣的計劃。

在 Libra Association 的成立大會上，這個負責管理該貨幣的非營利組織正式與 21 名成員簽署協議。最初的 Libra Association 有 27 個潛在成員，但是最近幾天多家公司宣布退出，包括 Visa (V-US)、Mastercard (MA-US) 和 PayPal (PYPL-US)。

Libra Association 的其餘大多數成員都由風險投資公司和非營利組織組成。現在該協會成員中一些較大的企業包括 Uber (UBER-US)、Lyft (LYFT-US)、Spotify (SPOT-US)，以及歐洲電信公司 Vodafone (VOD-US)。

自今夏以來，臉書就面臨批評，當時該公司宣佈打算創建獨立的私人貨幣系統計劃，讓用戶能更輕鬆地進行跨境支付。政客們表示，他們認為，儘管 Libra Association 是個獨立的組織，但可能會受臉書在保護用戶隱私方面不合格成績單的影響。

臉書試圖透過 Libra Association 將 Libra 塑造為合法超然的獨立實體，而非臉書所擁有，並以此回應外界批評。但是臉書仍然將手伸入該組織中，即使保持距離。該協會選舉臉書主管、Libra 的共同創始人 David Marcus 為該協會的五名董事之一。

臉書 CEO 佐克伯 (Mark Zuckerberg) 計劃本月稍後出席美國眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 討論 Libra。該委員會由加利州眾議員 Maxine Waters 擔任主席，自 Libra 籌設以來他就一直是最主要的批評家。

加入協會董事會的其他 4 名董事分別是 Kiva Microfunds 的 Matthew Davie、PayU 的 Patrick Ellis、Andreessen Horowitz 的 Katie Haun 以及 Xapo Holdings Ltd 的 Wences Casares。