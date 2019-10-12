分析師： Apple TV+ 可為蘋果每股價值增加15美元

Barron’s 分析師週五 (11 日) 表示蘋果 (AAPL-US) 佈局多時的 Apple TV+ 影音串流服務串流媒體服務的可能價值每股 15 美元。 Wedbush 分析師 Daniel Ives 重申了蘋果股票「優於大盤」的評級，同時將蘋果價格目標提高了 20 美元，至 265 美元，高於 FactSet 分析師預期的 228 美元。

蘋果股價走勢 (圖片: Investing)

截至週四收盤，蘋果今年以來已上漲 46%，週五早盤上漲 1.4% 至 233.42 美元，相比美股標普爾 500 上漲 1.4%。由於 iPhone 11 需求強勁，優於市場預期，促使分析師陸續調高蘋果公司的目標價，再加上美中貿易談判前景樂觀，激勵蘋果股價週五早盤大漲 1.8%，創新高，突破收盤新高紀錄。

最熱衷於分析蘋果的分析師 Ives 認為，消費者將受到購買新的蘋果設備就能免費使用 Apple TV + 一年的優惠吸引，再加上迪士尼 (DIS-US) 也即將推出 Disney+，估計將和蘋果一同在串流影音媒體市場上嶄露頭角。Disney + 計劃於 11 月 12 日首次亮相，月費為 7 美元；蘋果的 Apple TV+ 在 11 月 1 日推出，每月訂閱費 4.99 美元。

他寫道，蘋果可能「在未來 12 到 18 個月內搶下大約 10% 的 Netflix 訂閱戶，並且與迪士尼一同開啟競爭加劇的定價環境和市場份額。」

他認為四年內蘋果的 Apple TV + 大概能達到 1 億訂閱戶，並可能會創造出 70 億至 100 億美元的年收入。

Ives 寫道：「如果蘋果 Apple TV + 取得了成功，並達到我們的預估目標，將能使蘋果每股增加至少 15 美元」。這將使蘋果股票達到歷史最高收盤價，而一年前的記錄是 232.07 美元。

蘋果將在 10 月 30 日收市後發布其第四財季財報。華爾街預期 EPS 為 2.83 美元，營收為 628.9 億美元，而去年同期為 2.91 美元和 629 億美元。