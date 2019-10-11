iPhone 11需求優於市場預期 分析師大讚蘋果股票

蘋果 (AAPL-US) 今年股價擊敗大盤，2019 年以來上漲了 43%。而投資人最密切關注 iPhone 11 的需求，對此 Longbow Research 的分析師表示，iPhone 需求強勁優於市場預期，他們將蘋果股票評級從中性上調至買入。

最新 iPhone 11 發布的幾週以來，分析師不斷收集數據以預測 iPhone 未來需求。根據日經新聞的報告顯示，初期蘋果 iPhone 11 需求可能比該公司預期的要好，不過市場很難相信 iPhone 強勁的銷售成績能持續。

據彭博社報導，在涉及蘋果股票的 48 位分析師中，有 25 位將蘋果評為「買入」評級，有 18 位「持有」，5 位評為「賣出」。他們將蘋果平均 12 個月目標股價為 224.10 美元，遠低於該股週四午盤的 229.60 美元。

分析師表示，根據該領域供應商報告顯示，蘋果已經提高了 iPhone 11 產量，以達到優於市場預期的手機需求。

他們認為，蘋果非 iPhone 產品的銷售增長顯著，同時服務業務不斷出現增長，以及手機中時用戶持續回購，賦予蘋果股價更高的價值，這也是 iPhone 失利了 18 個月來，首次出現逆風，分析預估股值會再上調。

蘋果股價走勢 (圖片: Investing)

蘋果股價週四上漲了 1.35%，落在 230.09 美元，而美股指標標普 500 指數上漲了 0.6%。分析師設定的蘋果目標股價為 260 美元。他們將股票評級從中性上調至買入。

LONGBOW 分析師 Shawn Harrison 和 Gausia Chowdhury 表示，他們現在預計該公司在第四繼度的收入將超過他們預期，也將超過華爾街預期。他們補充說，這也能為下一季的 Q1 銷售和每股純益，帶來比華爾街預期更為樂觀的前景。

Longbow 分析師表示：「市場對 iPhone 的期望很低，與年初至今的股價表現形成了鮮明對比。” 他們說，如果需求超出預期，那麼隨著 2020 年蘋果推出 5G 版本的 iPhone 後，該股可能會進一步上漲」

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