Gartner：GCC強勢轉型雲端技術 估2至5年能成熟

近期 Gartner 針對 2019 年海灣合作委員會 (GCC) IT 的技術成熟度曲線進行預測，指出在未來 2 到 5 年內，將是公有雲之雲端計算產業的最成熟時間，但 Gartner 認為，雖然技術將趨向成熟，但該技術要發展至主流，仍需花費 10 年以上時間。

Gartner 研究總監 Santhosh Rao 表示：「 2019 年參與 Gartner CIO 調查的企業中，有 49% 的企業表示，他們的商業模式已經改變或正在改變，以幫助在現行全球經濟環境下能夠繼續向上發展業務，CIO 正在增加對人工智慧 (AI)、雲端服務、自動化和網路安全等技術轉型的投資，並減少數據中心基礎設施的支出。」

Santhosh Rao 以海灣合作委員會 (GCC) 組織為例，GCC 已在近年來加速自舊有的石油經濟、轉型至 IT 產業為主的數位經濟，如下圖所示，Santhosh Rao 引述 Gartner 的技術成熟度曲線模型，顯示出 GCC 國家在科技變革、制定標準化制度等過程之中的演變。

Gartner 預測技術成熟度曲線 (圖片: Gartner)

GCC 的關鍵技術

Gartner 預計，GCC 國家的雲端計算產業將在未來兩到五年內快速增長，然而，Gartner 也預測，該技術發展到具備成熟生產力，估計還需要十年以上的時間，屆時，市場對於該技術的理解程度也將更加成熟。

Santhosh Rao 說：「GCC 政府的相關政策、新創公司崛起、快速成長的中小型企業採用新興技術的意願，都正在改變中東的雲端計算產業格局。」

而不僅 GCC 國家內部的雲端產業正在快速茁壯，外資包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft (Azure)、SAP 和 Oracle 等大型雲端服務商近期也在 GCC 建立了數據中心，助長 GCC 國家發展雲端技術之熱度。

Gartner 預計，機器人流程自動化 (RPA) 將在 GCC 中佔據 20% 至 50% 的業務，進而在未來兩年內成為主流。

根據 Gartner 的調查，RPA 是企業軟體市場中成長最快的部分。全球排名前五的 RPA 供應商，包括 UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism、NICE 和 Pegasystems，將佔據近 50% 的全球市場。

RPA 目前在全球銀行、保險業、諮詢、業務流程外包和共享服務中心等行業中被廣泛採用。