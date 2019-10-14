美股早盤 - 靜待Q3財報季開跑 道瓊開低後小漲

本週美股 Q3 財報季正式啟動，投資人正靜待領跑的銀行股財報，以評估貿易衝突和疲軟的國內經濟對美國企業的影響，道瓊週一 (14 日) 早盤開低後小幅走高。

另外，美中高層級談判上週達成初步協議，帶動美股上週五強烈反彈，而有關美中貿易協議的不確定性依舊牽動股指走勢，稍早《彭博社》引述消息人士報導，指出中國希望最早在 10 月底再行談判，以敲定初步協議細項內容後。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一亦於 CNBC「quawk Box」節目上表示，上週雙方於高層級談判取得了實質性進展，並達成初步協議，但成果仍須視情況而定，若最終雙方未能就協議細項取得共識，原訂 12 月中旬的對中關稅將如期實施。

前美國商務部官員霍建國表示，若美國想在 APEC 期間完成協議簽署，則必須在 12 月份的對中關稅問題上作出讓步。他進一步表示，雖然美國在協議上已表現出好的姿態，但仍不應該排除雙方再次觸發警報器的可能性。

截至台北時間週一 (14 日) 22 時許：

道瓊指數上漲 9.17 點或 +0.03%，暫報 26825.76 點

那斯達克上漲 4.31 點或 +0.05%，暫報 8061.35 點

標普 500 上漲 1.52 點或 +0.05%，暫報 2971.79 點

費半下滑 2.63 點或 -0.17%，暫報 1588.50 點

台積電 ADR 上漲 0.42% 至每股 49.84 美元

十年期美債殖利率上漲 4.71% 至殖利率 1.73%

紐約輕原油下滑 2.65% 至每桶 53.25 美元

布蘭特原油下滑 2.48% 至每桶 59.01 美元

黃金上漲 1.3% 至每盎司 1490.10 美元

美元指數上漲 0.15% 至 98.45 點

圖：investing.com

今日關鍵經濟數據：

無。

諾貝爾經濟學獎公布

2019 年諾貝爾經濟學獎由印度學者 Abhijit Banarjee、法國學者 Esther Duflo 和美國學者 Michael Kremer 同獲殊榮，3 名得獎者皆在全球貧困議題中取得傑出研究成果，為該領域付出卓越貢獻。

華爾街分析：

斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，投資人對這筆交易仍抱持疑慮，因為即使美中在談判上取得突破進展，雙方並沒有簽署任何協議。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，川普與中國達成的暫時協議依舊充滿不確定因素，不能排除後續關稅上調的可能風險，並稱只要雙方未能達成可持久的解決方法，關稅警報就無法完全解除。

此外，大摩表示，要取得真正的進展，美中必須在智慧財產權以及金融服務開放等問題上取得更多突破。

Oppenheimer＆Co. 首席投資策略師 John Stoltzfus 在一份報告中表示，儘管美中貿易協議談判進展備受投資人矚目，不過仍然建議投資人維持中立期望值。