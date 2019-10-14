陸股盤後 - 美中談判順利注強心針 上證收漲1.2%收復3000關卡

在美中談判有良好進展之下，陸股今 (14 日) 普遍上漲，漲幅均超過 1%，上證指數順利重返 3000 關卡，收盤漲 1.2% 至 3007.88 點。

今日市場氣氛轉好，美中上週五就第一階段貿易協議達成一致，但官員們表示，該協議仍需形成文字，需要更多工作才能最終敲定。市場對能否達成持久性協議，仍抱持擔憂，從而限制了漲幅。

上證指數日線走勢圖 圖片：investing.com

銀行、保險、券商、信託等大金融板塊強勢領漲，科技股也衝高。除上證指數之外，深圳指數強升 1.24%，收報 9786.64 點；創業板指數上漲 0.75%，收報 1679.38 點。兩市合計成交人民幣 5351 億元，較前一交易日大增，北上資金中滬股通凈流入 8.24 億，深股通凈流入 24.5 億。

國盛證券分析師張啟堯形容，這次中美達成局部協議，結果「優於預期」，進展順利的結果為市場注入強心針。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，市場樂觀情緒或許無法得到現實的支撐，過去也曾見過達成休戰後又談崩的情況。他表示，企業 CEO 們不會僅僅因此就重新開始展開投資，全球增長的基本前景也沒有因此而改變。

中國海關總署週一公佈，以美元計價 9 月出口年減 3.2%，進口年減 8.5%，均差於預期，預示中國經濟進一步疲軟的機率。

光大證券認為，短期市場有望受情緒提振而上漲，但大幅上行的空間有限，建議繼續保持耐心。他們相信，當前市場估值合理，且政策有望保持寬鬆態勢，若市場因意外事件而調整，則可選擇加碼。

野村中國區首席經濟學家陸挺表示，美中兩國達成正式「階段性」協議有很高的不確定性，，中美休戰可能會提振人氣，但最壞的時刻，目前可能尚未到來。