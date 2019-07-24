滬深盤後 - 中美貿易重新協商 上證站回2900點

IMF 雖然將中國今、明兩年經濟成長各下修 0.1 個百分點，但對於 A 股投資人情緒影響不大，市場焦點放在中美貿易談判有機會更進一步的利多。

今 (24) 日 A 股在開高後走揚，盤面上以科技、保險、民航等類股漲幅較大，而科創板則是 25 檔股票全數收紅，其中以福光股份漲幅最高，達 49%。

圖: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數上漲 0.80%，收報 2923.28 點，站穩 2900 點關卡；深證成指上漲 0.99%，收報 9266.30 點；創業板指上漲 1.22%，收報 1553.72 點。

滬深兩市合計成交人民幣 4003 億元，成交量仍顯不足。科創板 25 檔個股今日平均漲幅 11%，成交額逾人民幣 220 億元。

消息面

工信部官員表示，5G 網路和終端產品均已步入成熟階段，已有近 20 款 5G 手機可上市。今年將在主要熱點地區、大城市等地區建置 5G，農村地區也將是下一步 5G 建置重點。利多消息刺激 5G 概念股大漲，東山精密、英維克、移遠通信等出現漲停。

市場盛傳中國銀保監會將在下半年，對違法向中資建商提供表內外融資、違法向購屋者提供頭期款的金融機構進行整治，利空消息導致地產類股普遍收黑。

市場觀點

海通證券表示，目前大盤正為第二波牛市預做準備，等到第三季中後期，政府政策更明朗，再加上企業開始回補庫存，指數將能出現一波漲勢。科技及證券類股是值得留意的方向。

中國安信證券指出，整體來看，目前中國經濟表現仍算平穩，市場流動性充裕，再加上中美貿易協商重新啟動，股市有機會出現一波反彈。隨著政府政策支持科技產業，再配合科創板的推出，使得科技類股將是核心的資產配置。