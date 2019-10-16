貴州茅台前3季營收年增16.64% 股價破1200元創歷史新高

貴州茅台 (600519-CN) 昨 (15 日) 晚間發布第 3 季財報，前 3 季營收人民幣 609.35 億元，年增 16.64%；歸母淨利潤為人民幣 304.55 億元，年增 23.13%；每股純益為 24.24 元。

貴州茅台發布財報前，股市也逆市走高，盤中創下 1215.68 元歷史新高，收盤上漲 2.63%，報 1211 元，總市值達 1.5213 兆元，位居 A 股市值排行榜第三位。

財報顯示，至報告期末，公司總資産為人民幣 1625.50 億元，較上年度末增長 1.69%；歸屬於上市公司股東的淨資産為人民幣 1252.58 億元，較上年度末增長 11.01%。

貴州茅台主要業務是茅台酒及系列酒的生産與銷售，今年前 3 季茅台酒産品實現營收人民幣 538.32 億元，系列酒産品營業收入為 70.38 億元。

在此期間，為進一步提升經銷商整體實力，公司大力提高直營占比，加強經銷商管控，成為最重要的政策，並使其大陸經銷商淨減少 586 家，其中新增 30 家，減少 616 家，公司國内經銷商期末數量為 2401 家。

公司表示，為進一步優化行銷網路布局，提升經銷商整體實力，公司對部分醬香系列酒經銷商進行了清理和淘汰，報告期内減少醬香系列酒經銷商 494 家。

今年以來，儘管 A 股呈現動盪，但貴州茅台股價依舊持續走高，區間累計漲幅高達 108.29%。而其股價突破 1200 元後，多數券商仍給予買入、增持或推薦建議。其中，華泰證券、摩根士丹利等均給出了逾 1300 元的目標價，東興證券所給的目標價最高，達 1424 元。