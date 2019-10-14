外送員屬承攬無保障？勞動部：將要求業者加保、協助成立工會

雙十國慶連假期間，接連 2 名餐飲外送員車禍喪命，勞動部長許銘春今 (14) 日表示，平台業者與外送員間，目前尚未認定是僱傭或承攬，若確認為承攬關係，擬要求業者加保商業保險，且保費須由業者負擔，未來也將協助外送員成立工會爭取權益。

美食外送服務興起，近期卻頻傳車禍意外，雙十國慶連假期間，分別有 2 名 foodpanda 及 Uber Eats 的外送員發生車禍，傷重不治，高風險卻無勞健保，引發各界檢討聲浪。

立法院社福及衛生環境委員會今日邀請許銘春備詢，多位立委提問新型態共享經濟是否屬於勞僱關係、如何加強外送員保障等議題。

許銘春表示，台灣目前有 8 萬人從事外送員，7 家平台業者中有 3 家表示與外送員屬於承攬關係，雖然現行法律沒辦法完全規範，但仍有標準判斷，政府不容許假承攬真僱傭情事，勞動部未來也將協助外送員成立工會爭取權益。

許銘春強調，若確認為承攬關係，勞動部將要求平台業者替外送員加保商業保險，就外送高風險承擔一定的保障，不過，牽涉議題廣泛，本周起將跟金管會、交通部等相關部會，討論增加商業保險種類、營業用機車等問題。

立委提問，保費問題可能牽涉業者、外送員及消費者三方，有可能提高的成本會轉嫁給消費者，保費該由誰來吸收？對此，許銘春表示，基本上是由業者負擔保費。