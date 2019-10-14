哈吉貝颱風重創日本 至少35人死亡 部分工業區遭洪水淹沒

在 12-13 日襲擊日本東部的第 19 號颱風「哈吉貝」，造成日本多處地區重大災情，日本直到週日還在評估這場大規模風暴造成的破壞。據日本共同社週日下午的統計，已有 35 人死亡、17 人失踪，NHK 報導有 166 人受傷。

面對創紀錄的降雨，造成河水泛濫、土石流等重大災情，長野縣的千曲川等 10 條河流的 12 處決堤，各地發生住宅區等被淹的大規模洪水，地質災害也接連不斷。日本首相安倍晉三在部長級會議上宣佈建立應急總部，並指示首先要以救人為優先展開應急措施。

部分工業區遭淹沒

由於許多供應鏈、工廠和倉庫被淹沒，官方及民眾對週一體育日連休後對企業活動的影響存在擔憂。

(圖片: AFP)

官方仍在統計各地的淹水及停電災情，據報導，阿武隈川沿線福島縣郡山市郡山中央工業園區已被淹沒，這裡是日立 (6501-JP)、松下 (6752-JP)、安立、歌樂 (6796-JP) 等公司的分社所在，栃木縣足利市的毛野東部工業區也全部泡水。

中小企業也受到影響。總部設在 JR 武藏小杉站附近，製作相機零件的長永製作所，公司大樓損壞，地室均遭淹沒，公司仍在確認淹水後機械設備的影響。其他也有多家機械製造商因設備被淹而關廠。

日本的災情仍未完全解除，由於水位可能會沿著洪水氾濫，未來幾天的破壞可能會加劇。

仍有數萬家庭停電

這次颱風在 12 日約晚上 7 點由靜岡的伊豆半島登陸，受災最嚴重的地區之一是神奈川縣川崎市，多摩川河旁許多住宅區均遭淹水災情，官員敦促數百萬人撤離。

這是日本今年遭遇的最強等級颱風，自颱風重創以來，當局出動超過 10 萬搜救人員，包括 3 萬 1000 名自衛隊員，連夜搜救恐因洪災受困的居民。

(圖片: AFP)

東京電力公司 (Tokyo Electric Power Co.) 週日晚間表示，仍有超過 6.6 萬戶家庭斷電。東北電氣公司說，在宮城縣、岩手縣和福島縣北部，仍有 5600 戶家庭斷電。兩家公司均表示，他們正在努力恢復電力。

在交通方面也受創嚴重，許多週日航班已遭取消，鐵路目前逐步恢復營運，但許多班次仍然停駛。

根據日本氣象廳的數據，13 日中午左右，哈吉貝轉為熱帶低氣壓並逐漸遠離。