併購潮將再現？安永：全球超半數企業計劃在明年啟動收購

根據會計師事務所安永 (EY) 的報告顯示，儘管目前地緣政治環境充滿挑戰，但企業領導者仍在繼續重組公司的投資組合，數據顯示，全球有 52% 的企業計劃在明年進行收購。

報告中指出，企業對於技術人才的尋求正在推動相關的交易。有三分之二 (66%) 的受訪者計劃，將總投資資本的 25% 以上分配給技術，以推動營收成長。有一半以上 (56%) 的企業則計畫通過併購、合資或外部風險投資來投資技術。

同時，報告也顯示有將近三分之二 (61%) 的受訪企業難以獲得需求的技術人才。英國和德國在這一方面的數據上更高，分別為 66% 和 72%。

安永交易諮詢服務全球副主席 Steve Krouskos 表示：「就技術投資而言，大多數公司傾向於併購。人才短缺是制約企業成長的因素之一，而獲得支撐未來成長所需的技術成為當前併購的一項重要考慮因素。」

報告中發現，美國是全球併購投資的首選地。儘管英國脫歐的不確定性仍在繼續，但調查發現英國對投資者的吸引力也很強，並成為全球第二大投資首選地。隨後則是德國、中國和加拿大。

Krouskos 表示：「許多主要經濟體中持續存在的貿易問題並未使併購案的計畫擱置。轉型的必要性超過了不確定性的風險。只要這種情況持續下去，併購的情勢就會持續。」

此外，報告中也顯示，大多數受訪者 (54%) 並不預期經濟面臨下滑，大多數主要經濟體的受訪者對自己國家的經濟前景充滿信心，美國的高管最為看好，78% 的美國受訪者認為中短期內經濟大幅下滑的可能性不大。

報告認為，在這種樂觀的經濟前景的背景下，明年的交易市場看起來將具有高度競爭性。有八成的受訪者預計明年的敵意和競爭性併購將會增加，有 55% 的人預計交易額將超過 100 億美元以上。