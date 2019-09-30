智伸科換股併購旭申 切入特斯拉供應鏈

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (30) 日召開董事會，決議通過股份受讓案，透過換股方式，將旭申國際 (Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.) 納為 100% 持股子公司，由於旭申是電動車大廠特斯拉長期合作的關鍵零組件供應商，此合併案也等同是智伸科切入特斯拉供應鏈。

智伸科說明，換股比例為旭申普通股每 1.25 股換取智伸科普通股 1 股，合計發行新股約 2400 萬股，將提報股東會通過和主管機關核准，換股基準日暫定 2020 年 1 月 31 日。

智伸科指出，透過換股方式併購，主要是因具有成本相對低的優勢，換股後智伸科資本額增為 10.59 億元。

旭申主要經營項目為汽車零件變速箱扭力轉換器、電動汽車關鍵零組件、高端重機避震器高階零件、3C 產品、工業設備等精密金屬零件的研發、產製和銷售，營運據點位於台灣桃園市楊梅區。

此案完成後，未來智伸科將在既有中國浙江嘉善與廣東東莞廠外，增加台灣楊梅廠，智伸科強調，旭申主要客戶產品和智伸科既有客戶均不同，更是特斯拉長期的關鍵零組件供應商，智伸科併入旭申後具互補效應，可更強化智伸科未來產品組合的完整性，也有助智伸科加速開發潛在客戶，而特斯拉將成為主要客戶之一。

旭申上半年合併營收 14.54 億元，稅後純益 1.91 億元，每股純益 6.38 元。