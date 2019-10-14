大摩：美中根本問題未解 未來仍有關稅上調風險

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在最新報告中表示，美國總統川普與中國達成的暫行協議，充其量只是種「不確定」的安排，不能排除後續雙方另一輪關稅上調的風險。

根據美中上週談判進展，美國同意暫停將至少 2500 億美元進口關稅，於 15 日由 25% 上調至 30% 的決定，但並未改變先前於 9 月所上調的關稅，關於 12 月的上調關稅計畫也未調整。

摩根士丹利表示，只要美中未達成可持久的爭端解決辦法，關稅進一步升級的警報就無法完全解除。

摩根士丹利在報告中說，鑑於沒有關稅下降的可行途徑，關稅升級仍然是一個有意義的風險，因此現在仍不能期待企業行為改變，從而推升全球成長的預期提高。

其中一個關鍵在於，即使川普所稱「我們國家歷史上最大的」協議，儘管已經討論超過 1 年多，仍然沒有形成可簽署的文件。

依據川普的說法，貿易協議的第 1 階段將在未來 3 週內完成。做為第 1 階段的一部分，中國將購買 400 億至 500 億美元的美國農產品。

諮詢公司 Evercore 表示，美中第一階段貿易協定，並沒有為全球企業決定在哪裡投資、生產、招聘或供應掃清障礙。如果美國仍然保持一種「阻止中國崛起」的心態，貿易戰將會繼續下去。

Evercore 認為，川普說「美中接近結束貿易戰」的說法是不可信的，因此不期待在 2020 年削減關稅，如果真的出現這種情況，則可視為驚喜。

相較之下，高盛也抱持謹慎，認為美國所宣布的 15% 關稅，有 60% 的發生機率，不過課徵的時間點可能不是 12 月，而延到明年初。

摩根大通 (JP Morgan) 指出，在數月的貿易升級之後，第一階段的協議是一個積極的發展，但不足以改變市場。他們預計美中緊張局勢可能會再次升級，尤其在 2020 年總統大選期間。

澳盛銀行首席大中華區經濟學家楊宇霆看法類似，他相信美中貿易緊張局勢不會很快緩解，而且隨著談判進入各個階段，經濟風險還會持續存在，特別是，技術轉讓和國家安全等核心問題的解決，仍然面臨很大的障礙。