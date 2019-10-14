〈金管會立院備詢〉餐飲外送員車禍身亡無保險 將研議營業用機車險

雙十連假期間，連續有兩位餐飲外送員車禍喪命，因外送員與平台業者是承攬關係無勞健保，加上外送途中出車禍機車強制險不賠，引發立委關注，對此，金管會主委顧立雄今 (14) 日表示，將研議營業用機車險，但這是商業保險，須由雇主向保險公司承保，將請產險公會來發函給勞動部，主動說明有意外險等相關保障。

國慶日當晚一名 29 歲馬姓 foodpanda 外送員在桃園送餐時，因車禍噴飛騎樓慘死，沒想到昨晚又發生一名 20 歲黃姓 Uber Eats 外送員在士林百齡橋下出車禍，夾在兩車中間身亡，三天內有兩位餐飲外送員車禍身亡，引發立委賴士葆關切。

他說，美國的 Uber Eats 外送平台，只要餐飲訂單上了 APP，外送員開始外送，外送員的意外險馬上就啟動，意外險明明很便宜，為何 Uber Eats 來台灣就沒了意外險，是吃定台灣金管會、保險局嗎？

顧立雄表示，因 Uber Eats 和外送員是「承攬制」，因此沒有勞健保，Uber Eats 等外送平台也沒有替外送員投保意外險，且機車強制險目前針對自家車卻用於營業使用的行為，是屬於保單除外不保事項，目前將請產險公會研究設計出營業用機車險，但這類車險是商業保險，須由雇主向保險公司承保，外送員個人也不能投保，將請產險公會來發函給勞動部，主動說明有意外險等相關保障，可供雇主投保。