台灣創投、新創事業發展 施振榮點出需思考兩個重點

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮今 (14) 日表示，台灣缺乏升級轉型所需的核心能力，政府或有條件的企業，都應提供機會發展新創，新創團隊需要思考執行的是創造長期價值、競爭力，以及應付變化的能力。

施振榮表示，所有產業都會面臨企業轉型難題，但要量力而為，做得早，並從小轉型開始做，因為探索對的模式，失敗也能當學費，他強調，台灣要思考如何建構新核心能力，在既有的高科技基礎上，未來發展更多人文應用的示範，自然會有更多國際的朋友。

施振榮同時也是文化科技發展聯盟召集人，日前發起的 1 億元文化科技種子基金進展，他表示，近日會完成募集，目前投資標的還在構想討論，預計至少投資 10 個案子，每個案子不超過 1000 萬元。

施振榮表示，聯盟希望創造一個有效的模式協助台灣創投，因為目前台灣多數創投績效不佳，投資標的、新創團隊對投資觀念很重要，他直言，上市可以是目標，但只是開始，不能上市後就不做，因此聯盟想要協助創造有價值的企業，而不是只創造一個賺錢的企業。

對於近期國際間熱門的獨角獸企業話題，施振榮表示，獨角獸是創投抬轎出來的，新創事業仍須思考長期價值，創造未來價值、競爭力，並有能力因應隨時間變化而有的變化，但不是光想，還需時間執行，因此智聯網基金會會先從服務開始交流，具體投資則還要確認。