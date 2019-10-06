低價機種出貨看俏 郭明錤估明年Q1 iPhone年增10% 供應鏈將受惠

天風證券分析師郭明錤最新報告中指出，第 4 季新 iPhone 砍單疑慮降低，加上明年第 1 季 iPhone SE2 開始出貨，估明年第 1 季 iPhone 出貨量 4500 萬 - 5000 萬支，年增 10%，其中看好 iPhone 11/XR/SE2 出貨，相關台廠供應鏈如台積電、和碩、可成等，可望受惠。

郭明錤指出，投資人擔憂 Apple 會像過去一樣，在 10 月份開始降低新款 iPhone 出貨預估，但 iPhone 11 系列在官方網站的發貨日期，仍須 2 週以上，顯示 Apple 砍單疑慮降低，維持今年 iPhone 11 系列出貨預估的 7000 - 7500 萬支。

其中， iPhone 11 今年出貨量為 3600 - 4000 萬支，高於 iPhone XR 去年出貨約 2400 萬支；不過，iPhone 11 Pro 系列在今年出貨量約 3700-4000 萬支，低於 iPhone XS 系列去年出貨量約 4300 萬支。

郭明錤表示，蘋果調升部分供貨商第 4 季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年首季 iPhone 出貨，能滿足市場需求；預估明年第 1 季在 iPhone 11 低價機種將帶動換機需求，與 iPhone SE2 開始出貨，單季總 iPhone 出貨量將年增 10%，達到 4500 - 5000 萬支。

此外，根據過去經驗，進入淡季後，較低售價的 iPhone 出貨比重將會顯著提升，且 iPhone XR 去年第 1 季及上半年出貨疲弱，因此明年第 1 季及上半年 iPhone 11 與 iPhone SE2 主要供貨商出貨量，可望顯著年增。

他認為，iPhone 11/XR/SE2 相關供應商將可受惠，尤其是占比重越高者，點名組裝廠和碩 (4938-TW)、機殼供應商可成 (2474-TW)、Jabil、及鴻海 (2317-TW) 旗下的工業富聯 (FII)、代工處理器晶片的台積電 (2330-TW)、面板相關的 JDI、緯創 (3231-TW)、Synaptics、頎邦 (6147-TW)、Minebea，相機鏡頭廠歐菲光、LG Innotek、天線軟板供應商鵬鼎、臻鼎 - KY(4958-TW)、東山精密、台郡 (6269-TW)。