〈2020產業前瞻〉高階需求成長顯著 TWS明年出貨將再成長 台廠吃香

隨著 AirPods 問世，TWS(真無線藍芽耳機) 出貨明顯成長，預計明年出貨量將達 1.3-1.4 億套，年增 17%，其中，高端產品需求成長強勁，包括具備語音助理、感測元件、環繞立體聲等功能陸續導入，台廠包括瑞昱 (2379-TW)、鈺太 (6679-TW) 與原相 (3227-TW) 等，可望隨著應用延伸，為營運增溫。

瑞昱表示，TWS 成長強勁，今年全年出貨目標已提前達陣，客戶總量逾 100 家，同時涵蓋美系、中系，其中中系品牌廠為大宗，市場橫跨中低端、中端及中高端，因此平均價格波動幅度小，預計明年隨著整體市場成長帶動，可望挾產業先進者優勢，取得更多訂單。

瑞昱今年第 3 季推出混合式降噪功能 (Hybrid ANC) TWS 晶片，除為增加產品附加價值，也有利客戶搶攻高端市場，法人看好，蘋果第 3 代 AirPods 將加入降噪功能，中國品牌廠為有效分食高端市場，可能會提早選用瑞昱的新產品，有助今年第 4 季及明年營運表現。

MEMS(微機電麥克風廠) 鈺太表示，耳機含 TWS 營收比重雙位數，依 9 月來看，TWS 出貨量達 0.15 億顆，且高端客戶比重增加，加上 D-MIC 採用率提升，有助改善獲利，預計明年搭上市場發展，加上高中低端解決方案，如 A-MIC 及 D-MIC 布局完善，可望持續成長。

感測晶片廠原相今年 TWS 營收比重，從個位數成長到雙位數，先前客戶以中國白牌市場為主，但近 1 季逐漸擴張至中國品牌廠，雖然市場競爭加劇，不過品牌廠為優化產品價值，都將推出更多具差異化的技術，如具心跳量測功能 TWS ，法人看好，原相原本就提供心率感測器，相關產品問世將受惠。

觀察 TWS 發展，目前蘋果的 AirPods 市占率仍有 5 成以上，非蘋陣營則約 4 成，非蘋市場價格廝殺激烈，各大品牌廠為有效搶食蘋果市占，轉往高端應用發展，推出新穎功能，台廠瑞昱、鈺太與原相可望受惠，明年營運仍可望成長。