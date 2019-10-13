〈2020產業前瞻〉散裝景氣復甦 市況可望延續至明年首季

波羅的海綜合指數 (BDI) 近月回跌，不過，進入第四季傳統旺季，散裝航商對後市仍不看淡，慧洋 - KY(2637-TW) 表示，BDI 走高後回檔屬短期現象，目前與租家談換約的氣氛良好，看好旺季可延續至明年第一季。

以現貨船隊為主的裕民 (2606-TW) 指出，產業變化很快，無法看太遠，旺季提前在第三季發酵，雖不敢說第四季會比第三季好多少，但有機會維持上一季的表現。

BDI 指數近一個月來跌幅達 26%，主要是波羅的海海峽型指數 (BCI) 近一個月跌幅達 38%；不過，BCI 半年來高漲 870%，使 BDI 半年大漲 150%，目前來到 1800 點附近，是 5 年來高檔水準。

慧洋表示，BDI 指數因中國十一長假而從高檔回落，不過是短期現象，由於第四季一向是北半球穀物收成出貨旺季，散裝市場的熱度可望延續至明年第一季。

慧洋進一步透露，目前在與租家談新合約「大家對未來感覺都蠻有信心的」，第三季換約的狀況是調漲 3%，第四季尚未開始換約，但氣氛好，隨著供給面持續改善而需求穩健，已不會像之前那麼悲觀不確定。

裕民則指出，市場變化很快，還是有很多外在因素影響，就目前的狀況來看，隨著船舶陸續進塢裝設脫硫塔，預估第四季租金會處在合理的水準，其中，預料海岬型船舶維持在日租金 20000 美元出頭；同時，隨著中國對美國採購大豆對貿易戰協商釋出善意，小型船舶運價有撐。

裕民認為，9 月下旬 BDI 大漲趨勢已修正，但不至於修正太多回到起漲點，預料第四季仍維持相對高的水平，但也坦言，難說能不能比第三季表現更好。

法人進一步指出，新環保法規上路淘汰老舊船舶，再加上新船下水密集期逐漸進入尾聲，散裝供需緩步恢復秩序，整體散裝市況復甦中，預計至 2020 年續維持成長態勢。