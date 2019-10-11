美股早盤 - 川普報喜談判「非常順利」+脫歐露曙光 道瓊漲近400點

週五 (11 日) 美中高層級貿易談判繼續展開，中國國務院副總理劉鶴率代表團，與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 進行貿易談判，川普對此表示，二國的貿易談判進展「非常順利」，且川普將在週五與劉鶴會面，受到談判情緒樂觀帶動，道瓊早盤聞聲大漲近 400 點。

週五 (11 日) 銀行股和晶片股領漲標普 500，摩根大通 (JPM-US) 早盤上漲 2.43%，暫報每股 116.9 美元；富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.18%，暫報每股 49.71 美元；美國銀行 (BAC) 上漲 2.46%，暫報每股 29.13 美元。

圖：finviz

美國商會副總裁 Myron Brilliant 對於本週可能達成貨幣協議感到樂觀，並且認為可能進一步促使美國政府在暫緩 10 月 15 日的關稅上調舉措，雙方在確保部分協議以及取消關稅上取得些微進展。

由於美中兩國貿易高層稍早於談判會議中取得不錯進展，川普在中國代表團訪美期間，安插與中國國務院副總理劉鶴會面，外界將此視為談判的積極信號。

英國脫歐進程

英國首相強生 (Boris Johnson) 和愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 週四 (10 日) 會面狀況良好，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 認為雙方會面傳達的訊息相當正面，對於英國與歐盟間的脫歐協議抱持樂觀態度。

圖斯克認為，愛爾蘭與英國會面為達成可能協議帶來一絲曙光，儘管無法確保新一輪脫歐談判定會成功，但在時間有限的情況下，既使只有些微機會，雙方都應該盡力嘗試。

伊朗油輪遇襲

今日一艘航行於紅海的伊朗油輪遭導彈擊中，專家指出可能為「恐怖襲擊事件」，分析師則認為，襲擊事件恐將再度推升美伊兩國緊張情勢。受襲擊事件衝擊，石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 早盤分別上漲 1% 和 1.2%。

截至台北時間週五 (11 日) 22 時許：

道瓊指數上漲 394.69 點或 + 1.49%，暫報 26891.36 點

那斯達克上漲 133.01 點或 + 1.67%，暫報 8083.79 點

標普 500 上漲 43.35 點或 + 1.48%，暫報 2981.48 點

費半上漲 40.81 點或 + 2.62%，暫報 1596.60 點

台積電 ADR 上漲 1.16% 至每股 49.50 美元

十年期美債殖利率上漲 4.59% 至殖利率 1.73%

紐約輕原油上漲 0.69% 至每桶 53.92 美元

布蘭特原油上漲 1.24% 至每桶 59.83 美元

黃金下跌 1.06% 至每盎司 1478.37 美元

美元指數下跌 0.43% 至 98.28 點

圖：Investing.com

今日關鍵數據：

美國 9 月進口物價指數月增率 0.2%，預期 0%，前值 - 0.5%

美國 9 月進口物價指數年增率 - 1.6% ，前值 2%

美國 9 月出口物價指數月增率 - 0.2% ，預期 0.1%，前值 - 0.6%

美國 9 月出口物價指數年增率 - 1.6% ，前值 - 1.4%

美國 10 月密大消費者信心指數初值 93.2 ，預期 92，前值 93.2

藍：密大消費者信心指數 紅：密大消費者通膨預期指數 綠：密大經濟現況指數

焦點個股：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.44%，創歷史新高。外媒指出，蘋果預期最快 2022 年採用自家推出的 5G 數據晶片；此外，Wedbush 分析師亦表示，對蘋果的 Apple TV+ 影音串流媒體服務感到樂觀。

2. 微軟 (MSFT-US)

微軟早盤漲逾 1%，Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，微軟 Azure 和 Office 365 雲端產品將帶動該公司今年第 4 季營收、利潤等方面超出市場預期，成為市佔成長的強勁推力。

3. 通用汽車 (GM-US)

通用汽車早盤上漲 2.05%，傳通用汽車已向全美汽車工人聯合會 (UAW) 的時薪雇員發出一封信件，包括保留時薪員工的醫療保險，以及為時薪員工轉為正職提供完善的升遷管道，盼結束罷工。

4. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴早盤上漲 2.47%，受惠美中貿易協商不斷傳出利多消息，此前川普曾稱本次美中貿易協商已取得樂觀進展，刺激一眾中概股股價走揚。

華爾街分析：

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 外匯分析師 Thanos Vamvakidis 接受彭博電視台 (Bloomberg TV) 採訪表示，達成協議固然是好消息，將會避免貿易爭端中最壞的情況發生，但仍強調目前尚未走出困境，應謹慎以對。

富時羅素 (FTSE Russell) 全球市場研究總經理 Alec Young 表示，儘管市場對美中的「部分貿易協定」做出積極的反應，但目前對於美國下週上調關稅的預期仍維持不變，直到達成終止現有關稅的協議為止，尤其考慮到全球經濟增長前景持續疲軟，2020 年的經濟增長依舊不明朗。