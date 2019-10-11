脫歐曙光！英國愛爾蘭相見歡 提「有限FTA」求結束僵局

週四 (10 日) 根據英國天空新聞台 (Sky News) 報導，相關消息人士指出，英國提議了一項「有限的自由貿易協定」(FTA)，以加速完成英國在 10 月底順利脫歐的計畫。

根據天空新聞台稱，相關人士指出，英國首相強生 (Boris Johnson) 與愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡(Leo Varadkar) 在週四的會面中，不再談全面性正式的脫歐計畫，取而代之的是，專注在有限度的自由貿易協定上。

相關人士指出，儘管自由貿易協定無法解決英國現有提案的所有問題，但是，這是一種更快、更直接的方法，能為更全面的協議奠定基礎。

市場認為，愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡對於這項提案是否支持，將有助於協助說服其他歐盟領導人。許多歐盟國家也已經明確表示，如果這項提案獲得愛爾蘭方面的支持，歐洲國家也將支持這項提案。

這項有限的自由貿易協定，可能將取消徵收英國與歐盟之間的商品往來關稅，不過可能無法取消所有海關檢查的必要性，而這也是目前雙方協商的癥結點。

週四強生與李歐瓦拉德卡舉行了為期三小時的會議後，在會後聯合的聲明中表示：「我們雙方都認為，達成協議符合所有人的利益。我們都同意能夠有方法，讓雙方達成可能的協議」。

李歐瓦拉德卡在會後也表示：「今天我們有了非常愉快的會議，方向積極且正面，我絕對相信，愛爾蘭和英國都希望達成一項協議，在未來幾週內達成協議將可預見。我們都希望在下週的歐洲理事會峰會上達成協定」。

澳新銀行的分析師表示，現在看來，雙方談判都非常積極，並且充滿希望。下週 17 日至 18 日將為歐盟領導人峰會，週五歐盟與英國雙方的會晤，是否能建立任何形式的協議，為下周峰會奠定基礎，將是關鍵。

英鎊聞訊後，兌美元大漲逾 2%，盤中更一度來到 1.2468，創下兩週多以來的新高。