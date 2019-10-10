WTO總幹事：美、歐應積極談話 貿易壁壘恐催生「骨牌效應」

世界貿易組織 (WTO) 總幹事 Roberto Azevedo 週四 (10 日) 接受 CNBC 記者 Joumanna Bercetche 訪問表示，美、歐之間應進行有效貿易對話，不斷升級的貿易壁壘可能帶來「骨牌效應」，呼籲雙方坐下來就飛機補貼爭端進行談判。

經過裁決，WTO 上週同意川普政府針對 75 億美元出口商品向歐盟課徵關稅，川普隨後於推特上表示，美國取得了「不錯的勝利」，WTO 同時宣布，明年上半年將就美國非法補貼波音 (BA-US)(Boeing) 案件進行裁決，確定課徵關稅總額。

Azevedo 今日表示，希望雙方坐下來討論並找到解決方案，因當前貿易情勢最不需要的，就是關稅壁壘和不斷升級的貿易限制。他認為，雙方來回課徵關稅的作法，恐將為貿易壁壘帶來「骨牌效應」。

Azevedo 說道：「在升級關稅的過程中，你不能指望其他人只會坐下默默鼓掌，他們一定會針對行動有所回應。」

歐盟執委會發言人此前表示，歐盟在與美國商議的部分持開放立場，前提是討論沒有預設條件，且能促進公平的談判結果。

距離英國正式脫歐僅剩不到一個月，然而目前為止，英國議會、英國政府與歐盟間的協議進展卻尚未明朗。

Azevedo 稱未經協商的脫歐程序將進一步損害歐盟和英國的經濟增長，後續只會有更多的壁壘、更多的關稅，而這些因素會持續對經濟造成負面衝擊。