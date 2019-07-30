抖音母企「字節跳動」涉足硬體研發 傳最快下半年推出新手機

抖音母公司字節跳動 (Bytedance) 周一 (29 日) 表示，該公司收購的設備製造商錘子科技正在研發新款手機，最快可能在 2019 年下半年推出，成為該公司首款硬體裝置產品。

據中國財經媒體《財經》報導，此款手機已開發近 7 個月。今年初，字節跳動便已收購錘子科技的部分專利使用權，與此同時，部分錘子科技員工也轉職到字節跳動，種種跡象皆顯示兩者對於佈局硬體設備早有準備。

針對此消息，字節跳動發言人表示，這項產品延伸自錘子科技的早期計畫，目的為滿足錘子科技手機老用戶的需求，並稱早在字節跳動收購錘子科技前，這項計畫就已成形。

根據統計，2018 年短影音 App 抖音的月活躍用戶數已突破 5 億人，成為全球第 7 款達此成就的應用程式。抖音營銷經理表示，抖音不只在中國傭有龐大用戶基礎，面對全球市場亦然，其在北美市場越來越受歡迎。

(圖：CNBC)

上述報導引述相關人士說法，字節跳動希望藉由自身產品的龐大流量，支持旗下硬體設備的銷售及推廣，嘗試切入手機等硬體市場。

除此之外，字節跳動也開始將投資觸角延伸至社交外其他領域。根據《路透社》近期報導，該公司已聘請幾位來自英國新創公司 Jukedeck 的員工。Jukedeck 是透過人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 技術，在短時間內建立出獨特且可免費使用、無版權限制音樂音效的新創團隊。