今、明兩年可能上市！　字節跳動：不予置評

昨 (1 日) 美國媒體指出，中國知名創作交流平台抖音母公司字節跳動，預計將於今年或者明年上市。字節跳動是世界上最有價值的獨角獸之一，目前估值高達 750 億美元。不過字節跳動針對上市傳言表示不予置評。

字節跳動上市傳言不斷，今年 2 月份香港南華早報就曾報導，字節跳動有可能將在科創板上市。此外，去年金融時報也引述知情人士消息指稱，字節跳動有機會在 2019 年上市。但字節跳動對這些傳聞均一一否認。

字節跳動於 2012 年在北京成立，是最早把 AI 技術大規模應用於資訊分享的公司之一。該公司核心產品包括今日頭條、抖音、西瓜視頻等知名多媒體平台，而這些平台遍布全球 150 多個國家及地區。

中信建投表示，字節跳動廣告收入 80% 來自抖音與今日頭條。而抖音廣告類型主要有兩種資訊流廣告和開啟 APP 立即跳出的廣告。中信建投表示推估抖音廣告業務今年收入約為人民幣 455.8 億元。

(圖: 中信建投)

至於今日頭條方面，廣告類型則主要分成三種，資訊流廣告、詳情頁廣告和開啟 APP 立即跳出的廣告。而中國建投認為這三者合計，2019 年今日頭條廣告業務可達人民幣 220.6 億元。

將上述兩大業務廣告收入加總後，中信建投認為字節跳動 2019 年廣告收入可達人民幣 845.5 億元，有機會一口氣超越騰訊的廣告收入，並緊追在百度之後。

業內認為 2019 年是字節跳動上市最佳時機，利用今日頭條與抖音的光環還未消退，即使還沒有找到未來業務成長來源，也能確保字節跳動有一個不錯的估值和融資額度。假如錯過這個時間點，一旦企業高成長趨勢不再，勢必對估值和市場信心都將造成影響。