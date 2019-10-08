紐約匯市—市場觀望美中談判 美元走強 澳紐幣回落

週一 (7 日) 本周四 (10 日) 美中兩國即將舉行高級別貿易貿易磋商，不過有消息指出，中國官員很難達成一份「廣泛協議」，市場對貿易協商結果持觀望態度，使美元指數終止連 4 日的下跌，上揚 0.18%。

根據彭博社報導稱，中國官員不願接受美國總統川普的廣泛貿易協議，加上美國將 28 家中國企業列入貿易黑名單，市場擔心雙方難有樂觀的協商結果，投資者風險偏好下降。

法國 MAF Global Forex 分析師 Marc-AndréFongern 表示：「美中之間的貿易協議似乎進展甚微，市場仍在等待聯準會公布 9 月的貨幣會議紀錄，以視聯準會 10 月是否可能再度降息的根據。不過再度降息也只會暫時削弱美元，因為美元似乎將繼續作為避險貨幣，而獲得追捧」。

由於美元擁有相對其他主要國家較高的利率，和相對強勁的經濟成長，美元在過去一年多來一直受到青睞，不過市場仍持續看好美元，據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，最新一週投機者對美元淨多單，增加至 9 週以來新高。

USD INDEX 日線 (來源: Trading Economics)

對貿易戰的擔憂，再次給了貿易相關性高的貨幣下行壓力，澳幣兌美元下挫 0.55%，紐幣也對美元下跌 0.45%，一反上週五反彈走勢。

多倫多 Scotiabank 的首席市場策略師 Shaun Osborne 認為，美中貿易協商看起來仍無明顯樂觀前景，對主要風險高的貨幣短線上仍待來壓抑。

不過 CIBC 分析師認為，若聯準會進一步降息，與澳幣間的利差將再度縮減，未來澳幣可能在長時間跌深之後，出現逆轉升值的態勢。

英鎊對美元下跌 0.36%，跌落 1.23 關鍵價位之下，市場觀望氣氛再度濃厚，因美元相對走強，加上市場對英國順利脫歐的前景不抱期待。

AUD/USD 日線 (來源: Trading Economics)

截至週二 (8 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.975。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0970 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2288 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6731 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3308 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.02 日圓。