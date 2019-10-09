泰銖衝6年新高 泰國央行監控並準備必要時行動

隨著泰銖兌美元匯率來到 6 年多來的高點，泰國財政部長 Uttama Savanayana 週三 (9 日) 表示，泰國央行將確保泰銖走勢保持與本國的經濟基本面一致。

泰銖兌美元匯率，今天最高來到 1 美元兌 30.334 泰銖，為 2013 年 6 月以來之最高，之後漲幅稍減，至 30.345，升幅約 0.3%。今年以來，泰銖兌美元上漲 7% 以上，為亞洲表現最佳貨幣並，同時也對泰國的出口依賴型經濟，構成進一步壓力。

美元兌泰銖日線走勢圖 圖片：investing.com

泰國銀行最新公布的 9 月會議記錄顯示，央行認為，泰國經濟可能對於升值變得更為敏感，在與出口相關的製造業和服務業正處疲軟之下，升值對於內需可能會帶來「附加壓力」。

央行表示，委員會認為有必要透過各種管道密切監視匯率、資本流動和對經濟的影響，並在必要時考慮採取其他措施。

泰國央行因為擔心泰銖升值，造成原本就受美中貿易戰打擊的經濟更多痛苦，在 7 月採取措施遏制短期資金流入，但收效有限。

央行表示，其他貨幣措施可能包括繼續放寬資本流出規定，以鼓勵泰國居民增加國外證券投資。它還可以考慮與其他組織共同合作，包括努力刺激投資以減少經常帳盈餘的增加。

泰國央行在 8 月將基準利率降至 1.5% 之後，9 月維持基準利率不變。