〈觀察〉衝刺IPO家數意義何在？ 逾300檔殭屍股更是台股隱憂

台股今 (2019) 年 IPO 市場冷清，截至 9 月底，上市櫃公司合計 IPO 掛牌僅 29 家，在 IPO 家數距離達標路遙遙之際，市場上也開始反思，衝 IPO 家數意義何在，因為台灣現有超過 1600 家上市櫃公司，其中有超過 300 檔「殭屍股」，不僅長年基本面不佳、且幾無成交量，目前台股這種「重量不重質」的政策，顯然更是隱憂，值得主管機關關切。

金管會今 (2019) 年初訂下上市櫃 IPO 家數要達到 58 家的目標，但是截至 9 月底，上市櫃公司合計 IPO 掛牌僅 29 家，金管會主委顧立雄也坦言，今年 IPO 家數要達標有難度。

金管會其實從去年起，為擴大台股資本市場，就祭出 6 大策略，包括：一、推動大型無獲利公司來台掛牌的多元上市櫃方案；二、縮短上市櫃審查時程；三、放寬陸資可直接投資第一上市櫃公司，惟上限不得超過 3 成；四、建議經濟部鬆綁外國企業來台第一上市櫃內部人投資大陸限額；五、持續督促證交所與櫃買中心海外招商；六、庫藏股轉讓給員工期間從 3 年延長到 5 年等。

從金管會的 6 大策略來看，可以發現有超過一半是希望吸引企業上市櫃的誘因，也就是要衝 IPO 家數。

但是，衝 IPO 家數難道就是健全資本市場？目前台股「殭屍股」就占超過 300 家，殭屍股代表該公司營收、獲利皆差、甚至陷入虧損，導致投資人興趣缺缺，成交均量不及 10 張，股價低至 10 元以下，以小型科技股、傳產、消費電子等產業居多，皆可算是「殭屍股」成員。

從宏觀的角度來看，衝刺 IPO 家數充其量只能算治標，但「殭屍股」橫行台股，等於一堆募資比例偏低、低參與度、甚至吸引到一些根本不需要籌資的公司上市，而且更凸顯出台灣產業結構空洞化，導致投資意願低落，如果企業沒有基本面當後盾而不吸金，就算有再多企業上市櫃 IPO 也是徒勞，因此，主管機關更該思考「質量並重」，減少殭屍股，才是台灣資本市場健全更重要的關鍵。