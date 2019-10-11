〈觀察〉日商相繼參股國內離岸風場 取經意味濃厚

政府公布離岸風電開發政策後，包括丹麥、德國等國具指標性國際離岸風電開發大廠，相繼到台灣搶食相關商機，近來日本能源開發或電業公司，也積極宣布參股國內離岸風場。由於日本地理環境條件與台灣較相近，日本能源廠入股國內風場，除未來有售電收益挹注外，或許想藉此取經、借鏡台灣經驗，以推進日本離岸風場發展。

根據國際工程顧問公司 4C Offshore 發表的全球「23 年平均風速觀測」研究，全球風況最好的 20 處離岸風場，台灣海峽就占了 16 處，顯示台灣擁有發展離岸風電的絕佳潛力。

相中台灣龐大潛力，在政府公布離岸風電開發政策後，許多國際大廠前仆後繼來台參與遴選與競標，沃旭、MHI Vestas 等外商，甚至在台灣設立亞太總部，國際風機大廠西門子歌美颯也將在台中設立機艙組裝廠，除就地供應國內需求，未來也將佈局亞太地區其他潛在市場。

亞洲目前除台灣大力發展離岸風電外，日本也看好離岸風電龐大潛力，近來積極加速離岸風電發展，不過，相較於日本，台灣離岸風電發展推進速度較快，也因此，先前甚至有日本北九州港務公司的官員，專程到台中港梧棲區西門子歌美颯的碼頭，考察如何建置離岸風電專業碼頭。

日本能源開發或電業公司也相繼參股國內離岸風場，日本能源公司 JERA 繼去年宣布取得海洋風電 32.5％股權後，日前也宣布，將投資取得另一座海能風場 49% 股權，成為風場單一最大股東。其中，海洋風電近期已完成二期風機裝設，海能風場則預計 2021 年完工。

除海洋與海能風場外，德商達德能源的允能離岸風場也可見日商的蹤跡，允能風場 73% 由達德持有，其餘 27% 股權，則由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社與 JXTG 新日本石油能源公司，預計 2021 年前商轉。