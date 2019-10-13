〈2020產業前瞻〉國際漿價有築底趨勢+迎旺季 造紙股獲利可望擺脫谷底

漿價因終端需求下跌、全球紙漿庫存提升，導致第 3 季起漿價大幅下跌，但隨著全球漿廠陸續減產因應，國際漿價已有築底趨勢，加上第四季為消費旺季、緊接著將迎接北美天寒地凍，預期庫存將逐步重返正常水位，有助價格恢復秩序，預期可支撐華紙 (1905-TW)、正隆 (1904-TW)、榮成 (1909-TW) 等廠商，獲利擺脫谷底。

今年 5 月起，美中貿易戰波濤洶湧，牽動紙漿價格波動劇烈，漿價 5 月好不容易回升到每噸 680 至 700 美元，但美國總統川普說要課稅，重啟貿易戰戰火後，漿價馬上連跌。

這也導致華紙第 2 季由盈轉虧，歸屬母公司稅後虧損 329.8 萬元、每股虧損 0.003 元；合計上半年歸屬母公司稅後純益 0.81 億元，年減 53.8%，每股純益 0.07 元，為近 5 年同期低點。

正隆第 2 季稅後純益 4 億元，季減 8.7%，比去年同期衰退 42.8%；今年上半年稅後純益 8.38 億元，年減 68.5%，換算每股稅後純益 0.76 元。

榮成 (1909-TW) 第 2 季稅後淨損 6060 萬元，比起去年同期或今年第 1 季皆由盈轉虧；累積上半年稅後純益 9633 萬元，雖然勉力維持正數，但比起去年同期大幅縮水 9 成，換算每股純益僅 0.08 元。

不過，進一步觀察漿價表現，7、8 月短纖紙漿價格還在 500 美元 / 噸以上，但 9 月已跌破 500 美元 / 噸，然而，到 9 月底、10 月以來，漿價已逐漸持穩，有見底之勢。且第四季向來是造紙業的傳統旺季，下游需求釋放、造紙業補庫存推動紙價上行，目前中國進入「金九銀十」旺季、緊接著將有年底聖誕節、過年等，線上消費需求持續增溫，紙類價格可望走強，造紙類股獲利可望逐季從谷底翻身。