〈2020產業前瞻〉手機熱板需求高預期 散熱廠上修產能

美國、歐洲、韓國、日本已啟動 5G 商轉，台灣 5G 也將在明年中開台，帶動散熱龐大需求，尤其效果更好的熱板，成高階手機配備，台廠供應鏈指出，明年手機熱板需求高預期，雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW) 及超眾 (6230-TW) 等持續擴產，並上修產能。

由於熱板技術門檻高，各廠良率不一，目前僅雙鴻良率來到 7 成，也是擴產幅度最大的業者，雙鴻原預期，明年上半年產能將擴增至 800 萬片，現已提前達標，在熱板需求帶動下，預計今年底前月產能上看 1000 萬片，明年第 1 季產能就達滿載。

泰碩指出，明年第 1 季手機客戶熱板需求超乎預期，原預計今年底前月產能擴至 200 萬片，現已上修至 300 萬片；超眾目前熱板月產能已增加至 120 萬片，預計明年將把產能移至崑山廠，初期僅小量生產。

蘋果手機散熱模組為熱管與石磨片，明年新機是否導入熱板，散熱廠指出，目前仍未有消息，預期近 2 個月就有答案，而明年韓系手機廠大部分機種都會使用熱板，規格仍以 0.35mm 為主。

至於價格，分析師郭明錤日前曾指出，明年下半年熱板平均單價，將從目前的 2.5 美元，跌至 1.4 美元，看淡熱板後市，不過散熱廠認為，手機散熱產品需求高峰期將落在明年第 1 季，後續才有價格壓力，但是否掉落至 1.5 美元以下仍需觀察。