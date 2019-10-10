美股盤後 — 美中有望達成「有限貿易協議」 四大指數連二跌止步

美中第 13 輪高層級貿易談判將於週四 (10 日) 展開，談判前夕多家外媒報導，只要關稅戰不升級，中方對達成「有限貿易協議」持開放態度，亦願意提高美農產品年度購買量，此消息激勵華爾街士氣大增，美股四大指數週三 (9 日) 同步走揚，結束兩個交易日下滑。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 26.34 點，或 0.91%，收 2919.40 點。

那斯達克指數上漲 79.96 點，或 1.02%，收 7903.74 點。

美股道瓊指數上漲 181.97 點，或 0.70%，收 26346.01 點。

費城半導體指數上漲 26.40 點，或 1.74%，收 1540.85 點。

標普 11 大板塊全線收漲，資訊科技漲幅居冠 (1.45%)、能源 (1.07%) 與材料 (1.02%) 板塊次之。(圖片：Finviz)

揮別昨日大跌行情，半導體類股週四反彈，思佳訊 (SWKS-US) 上漲 2.16%

高通 (QCOM-US) 上漲 2.06%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.04%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.96%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.36%；美光 (MU-US) 上漲 0.56%。

尖牙股方面僅 Netflix (NFLX-US) 下跌 (1.18%)。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.17%；；臉書 (FB-US) 上漲 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%。

金融股多走高，富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.73%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.00%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.56%；高盛 (GS-US) 下滑 0.20%。

台股 ADR 以台積電漲幅最大。台積電受益於 7 奈米拉貨強勁，9 月營收達 1021 億元，優於預期，季增 21.6%，激勵台積電 ADR (TSM-US) 大漲 1.71%。

聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.63%。

焦點個股

羅森布拉特證券 (Rosenblatt Securities) 將 Netflix 下調至 265 美元，預測其內容成本將會提升，影響現金流與營收，在 Apple TV 與 Disney+ 相繼加入競爭之下，投資者將對 Netflix 第四季前瞻指引存疑，Netflix (NFLX-US) 週三大跌 1.18%。

Apple TV+ 於 11 月 1 日正式上線，加入串流媒體大戰。(圖片：AFP)

知名蘋果分析師郭明錤在週三 (9 日) 發表研究報告預測，從今年第 4 季起，至明年第 4 季，蘋果將陸續推出新品，產品將包括 5G 版 iPhone、新版 iPad 與 MacBook 等，激勵蘋果週三大漲 1.17%。

嬌生 (JNJ-US) 因未註明其抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）具有豐胸副作用，遭美國法院判賠 80 億美元，拖累其股價下滑 1.99%。

華爾街分析

隨著美中貿易談判達成部分協議有望，提振美股四大指數週三同步收高。Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示：「昨天收盤時，我們看到了一些疲軟，但昨天收盤來看，美股是有些超跌的情況。」

週三聯準會公布 9 月會議紀要，提到聯準會委員越來越擔心貿易戰對企業支出和擴張的影響。

此外，聯準會還表明，目前市場對聯準會降息幅度預期過於樂觀。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期 10 月降息機率超過八成。到 2020 年，市場還看到更多降息的措施。

會議紀要內容提到，由於存在可能的誤解，委員會可能有必要更好地將市場對政策利率路徑預期與政策制定者自己對該路徑的預期保持一致。

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 指出，在上月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票中存在一些異議，但每個人都一致認為貨幣政策走向取決於經濟數據，而近期資料顯示，尤其是是製造業的數據，將繼續暗示在 10 月降息的可能性很大。