佐克伯本月底將出席聽證會 就「Libra」發行計畫作證

美國眾議院週三 (9 日) 宣布，臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 將於美東時間 10 月 23 日上午 10 點於眾議院金融服務委員會，就臉書加密貨幣問題進行作證。

眾議院金融服務委員會表示，祖克伯將成為本場聽證會中的唯一證人。該聽證會主要針對「臉書對金融服務及房地產行業的影響」進行討論。

今年 6 月，臉書正式對外發表加密貨幣計劃「Libra」，幫助該公司提升於金融領域的參與度。不過，此項計畫在全球引發強烈爭議，多數監管機構擔心，若未執行嚴格監管，Libra 恐將損害全球金融體系穩定。

因監管疑慮，委員會主席 Maxine Waters 此前要求臉書停止加密貨幣 Libra 及電子錢包 Calibra 的發行計畫，多位美國國會議員與各國政府皆抱持反對意見。

華爾街日報報導，參議院銀行委員會週二 (8 日) 致信 Visa、MasterCard 和 Stripe 等臉書加密貨幣合作夥伴，敦促他們在計畫正式發行前，務必認真思考如何管理其帶來的風險。

這 28 家支持臉書推出加密貨幣計畫的企業上週共同舉辦會議，討論如何應對來自監管機構的壓力以及反對意見，其中，Paypal 的缺席引發各界對其退出計畫的臆測。

臉書發言人週三同步證實祖克伯將於 10 月 23 日的聽證會作證，並回答相關問題，標誌其在態度上的重大轉變。此前祖克伯曾向員工表示，拒絕在一些外國政府面前作證，認為這樣的行為不具實質意義。

10 月底的聽證會上，雙方將集中討論網路監管問題，這意味著臉書的核心業務恐將遭受威脅。不過，佐克伯同意出席聽證，同時代表他已準備好接受監管措施到來，而證詞也將於臉書面臨的多項反托拉斯調查中發揮作用。