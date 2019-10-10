川普開砲！斥責 NBA 曲意迎合中國

美國總統川普週三 (9 日) 砲轟 NBA 將金錢利益置於人權之上，曲意迎合中國，根本虛偽。

美國總統川普週三 (9 日) 發表言論砲轟 NBA，然而，砲火瞄準的不是近日引發風波的火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 或是 NBA 總裁蕭華 (Adam Silver)，而是勇士隊教頭柯爾 (Steve Kerr) 和馬刺隊教頭帕波維奇 (Gregg Popovich)。

川普特別指責 NBA 教練柯爾和帕波維奇在此爭端中反應虛偽。(圖片：AFP)

川普特別指責柯爾和帕波維奇在此爭端中反應虛偽，他表示：「我看到了柯爾和帕波維奇，以及其他一些人 (NBA 教練) 迎合中國的方式，然而對我們國家來說，他們顯得並不尊重。」

美國男子職業籃球聯賽 (NBA) 火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 聲援香港反送中推文，引發中國網軍群起圍攻，揚言抵制 NBA，NBA 相關賽事、廣告、贊助活動都受到影響。

NBA 上週日 (6 日) 針對莫雷推文發表聲明：「深深地觸犯了我們在中國的許多朋友和球迷，這令人遺憾。」

NBA 總裁蕭華 (Adam Silver) 對冒犯聯盟中國球迷表示歉意。蕭華表示：「如果這是我們堅持我們的價值觀的後果，我們仍然覺得堅持這些價值觀是至關重要的。」

馬刺隊教頭帕波維奇 (Gregg Popovich) 表示，NBA 總裁蕭華支持莫瑞的言論自由，是一位出色且勇氣十足的領袖，比川普 (美國總統) 更有擔當。

勇士隊教頭柯爾 (Steve Kerr) 對此事件則回應：「我不知道」還暗示自己沒足夠知識能談論政治。

儘管川普週三砲火猛烈，但川普也不願表態，他表示：「NBA 知道他們在做什麼，他們必須解決自己的問題。」