現代汽車宣布：2025年前裁減20%產線員工

隨著全球汽車業朝向自動化與新能源車轉型，汽車業的勞工架構也開始出現變化，韓國現代汽車 (Hyundai) 週三 (9 日) 宣布，初步通過計劃於 2025 年前裁減 20% 的生產與組裝人力，影響人力達到 1 萬名，顯見市場自動化趨勢正逐步加深，而現代汽車也強調，本次計劃已在日前達成勞資雙方初步共識。

今年 7 月，由現代汽車勞資雙方及行業專家共同組成的「現代汽車雇傭穩定委員會」召開會議，行業專家提出最多裁減 40% 的生產與組裝人力，以及針對內燃車輛生產人力進行培訓，以應對行業趨勢轉型，會議最終雙方以 2025 年前裁減 20% 生產與組裝人力方案達成初步共識。

此前，現代汽車勞資雙方在裁減上限的意見並不一致，勞方主張將 20% 視為裁員上限不同，但資方認為 20% 應被視為裁員下限；而此前現代汽車的外部諮詢委員會亦曾警告，現代汽車若無法實行裁員 40%，勞資可能共同走向滅亡。

由專家組成的顧問委員會認為，隨著中國、歐洲地區之汽車企業積極擴大新能源車版圖，可以預見未來電動化趨勢之價值所在，若現代汽車未能因應趨勢進行內部調整，將使勞資雙方面臨巨大危險。

根據相關報導，因擔心在新能源車領域發展大幅落後，工會最終同意上述裁員方案，並且預計，生產人力將因電動汽車的所需零部件少於內燃車輛，以及自動化生產擴大而大幅降低。

現代汽車表示，根據顧問委員會之建議，本土汽車生產線人力將自 5 萬名，減少到 3 萬至 4 萬名之間，影響人力達 1 萬名。