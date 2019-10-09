RBC Capital：相較遇襲事件 原油需求下滑帶來恐懼更加強烈

美中高層級貿易談判將於本週四 (10) 正式登場，談判進度備受全球關注，因其將影響原油需求預期。投資銀行認為，貿易緊張局勢衝擊原油需求的潛在影響，將遠遠大過沙國油田遇襲事件，因需求下降的恐懼將為油市帶來更強勁之壓力。

RBC Capital 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 認為，市場對貿易戰戰火持續的擔憂上升，儘管壓抑能源需求，但為今年的原油市場帶來重大轉折，這使得石油輸出國家組織 (OPEC) 得以維持減產。

美國週一 (7 日) 擴大貿易黑名單，將涵蓋 8 家中國科企等 28 家中國實體列入出口管制清單，顯示雙方貿易衝突並未隨著美中高層級談判在即而有所減緩，引發油價連續三天下挫。

過去 12 個月來，布蘭特原油價格自每桶 84 美元價格回落，主要源於市場擔心在原油供給不斷增加同時，貿易緊張局勢引發經濟增長放緩，導致原油需求無法同步增長。而 OPEC+ 的減產協議在當前的油市裡，很大程度上支撐了油價。

布蘭特原油期貨走勢 (圖：Investing.com)

為平衡油市，OPEC+ 在減產協議上依舊維持一貫作風，該組織去年達成協議將每日石油產量減產 120 萬桶，同時重申減產承諾，市場預計 OPEC+ 仍可能於 12 月會議上，進一步消減石油產量。

Helima Croft 表示，當前原油價格並非 OPEC+ 成員所期望，對於多數成員國來說，每桶 80 美元的價格才足以支撐國家預算的收支平衡，Helima Croft 認為目前的油價對多數 OPEC+ 國家來說並非好事。

另外，針對上個月發生的沙國油田遇襲事件，Helima Croft 表示，目前原油市場已幾乎擺脫本次事件的影響，而沙烏地阿拉伯作為全球最大原油生產地，故該地區的地緣政治風險，確實也容易引發市場對於原油供給的擔憂。