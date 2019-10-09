能源盤後—中美談判前劍拔弩張 市場手心冒汗 原油承壓走低

週二 (8 日) 交易，石油期貨收低，交易者持續關注本週稍晚的中美貿易談判發展，因該事件將影響原油需求預期。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「過去 24 小時間中美緊張氣氛升溫，這導致了廣泛的避險行為，石油跟著股市下跌，以及其他對全球成長預期較為敏感的資產也持續承壓走低。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 12 美分或 0.2%，收每桶 52.63 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 58.24 美元。

美國週一稍晚將 28 家中國企業打入黑名單，係因這些公司涉嫌侵犯穆斯林少數群體的人權，此舉適逢本週四和週五中美高階貿易代表重啟談判前夕，宛如對盼雙邊談話取得突破的市場潑冷水，因此拖累了股市。

週二稍早，外媒報導美政府進一步討論限制資本流入中國的可能方式，尤其是美政府的養老基金之投資，再次澆熄市場對重啟談判的熱情。

Richey 表示，「本週投資者對貿易戰的信心，將持續是原油市場的關鍵，尤其是 WTI 原油期貨，因其價格正測試接近每桶 52 美元的關鍵技術支撐點。最重要的事，本週貿易面的壞消息可能使 WTI 跌破夏季低點，並重新測試 12 月的低點範圍，即 40-45 美元區間。」

供應 & 需求

美國 EIA 週二發布報告，該報告調降了全球石油需求成長預期，並下修 WTI 原油和 Brent 原油 2020 年的價格預期。

EIA 也預計美國冬天暖氣費將低於去年。

EIA 週三將公布上周原油庫存報告，API 預計週二稍晚公布。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 (10/4 止) 原油庫存增加 240 萬桶、汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油下降 250 萬桶。

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